Doha: Christian Kukuk und Mumbai springen allen davon, Van Liere siegt auf dem Viereck

Tag zwei beim CHI Doha mit einem niederländischen Sieg auf dem Dressurviereck und einem weiteren deutschen Erfolg im Parcours.

Gut 50.000 Euro warteten auf den Sieger im wichtigsten Springen heute beim CHI Doha, einer 1,55 Meter-Prüfung mit Stechen. Eine Chance darauf hatten nach dem ersten Umlauf neun fehlerfreie Paare, darunter zwei aus Deutschland. Am Ende waren es Christian Kukuk und Mumbai, die das Rennen mit sechs hundertstel Sekunden Vorsprung für sich entschieden. 41,36 Sekunden waren sie schnell und dabei fehlerfrei. Fazit: Nach einer knapp dreimonatigen (CSI5*-)Turnierpause meldet sich Mumbai topfit und offensichtlich motiviert zurück im Geschehen. Das letzte große Turnier für den nun elfjährigen Diamant de Semilly-Sohn war die Weltcup-Etappe in La Coruña gewesen. Danach hatte er Pause bis Anfang Februar, wo er daheim in Riesenbeck aber nur leichte Trainingsparcours gegangen ist. Das heute war sein erster großer Einsatz.

Das Paar, dem Mumbai und Christian Kukuk heute knapp voraus waren, sind der Ire Mark McAuley und seine zehnjährige Amaretto D’Arco-Tochter Lady Amaro, die nach 41,42 Sekunden ins Ziel kamen, Rang zwei. Dritter wurde Kevin Staut (FRA) im Sattel der zehnjährigen OS-Stute Dialou Blue PS v. Diarado’s Boy (41,59).

Der zweite deutsche Starter im neunköpfigen Stechen war der Sieger von gestern, Marcus Ehning. Diesmal hatte er seinen Neuzugang gesattelt, den zehnjährigen Iren DPS Revere v. Hermes de Reve, den er Mitte vergangenen Jahres von Michael G Duffy übernommen hatte. Die beiden blieben zweimal Null und die Zeit reichte für Rang acht. Für die beiden war es das erste 1,55 Meter-Springen überhaupt.

Apropos Duffy aus Irland, auch Philipp Weishaupts Che Fantastica war in Doha am Start. Unter ihrem neuen Reiter Michael Duffy, nicht zu verwechseln mit jenem, der zuvor DPS Revere geritten hat, belegte sie den fünften Platz.

Mit der zweitschnellsten Vier-Fehler-Runde im Normalparcours gehörten auch Gerrit Nieberg und Ben noch zu den Platzierten. Sie wurden Elfte hinter Dexter Fontenis Z unter Simon Delestre (FRA).

Letzterer hatte sich zuvor bereits das 1,45 Meter-Springen gesichert, das mit dem zehnjährigen I Amelusina R. Gerrit Nieberg war auch hier im Geld. Seine Nachwuchshoffnung Amigo v. A Conto Son holte sich seine zweite Schleife an diesem Wochenende auf Rang sieben. Dahinter reihte sich Ludger Beerbaum mit dem neunjährigen Christians Carado ein. Der ZfDP Wallach ist erst seit Anfang des Jahres in Beerbaums Besitz. Er hat ihn von dessen Züchter Matthias Bojer übernommen. Dies ist der erste Fünf-Sterne-Auftritt für das Pferd. Aber in Riesenbeck waren er und sein Reiter schon erfolgreich unterwegs.

Dressur

Nicht nur im Parcours auch auf dem Viereck wird in Doha auf Fünf-Sterne-Niveau geritten. Heute im Grand Prix gab es einen klaren Sieg für die Niederländerin Dinja van Liere im Sattel des elfjährigen Johnson-Sohnes Heartsuiker, ihrer Nummer zwei im Stall hinter WM-Bronzegewinner Hermes. 75,152 Prozent wurden es für den Wallach, Van Lierens zweiter Option für das Weltcup-Finale in Omaha.

Heute ließen sie den Rest des Feldes recht deutlich hinter sich. Am dichtesten dran war noch Patrik Kittel (SWE) auf dem elfjährigen Quaterback-Sohn Touchdown, der wie sein Reiter in Schweden zur Welt kam. Für die beiden wurden es 72,870 Prozent, Rang zwei. Dahinter platzierte sich der Spanier José Antonio Garcia Mena auf seiner Hannoveraner Desperados-Tochter Divina Royal mit 72,261 Prozent.

Aus Deutschland hatte nur ein Paar die Reise gen Osten auf sich genommen: Evelyn Eger und der 18-jährige Westminster v. Weltissimo, jener Oldenburger, der einst Egers Kollegen aus dem Stall Kasselmann, Frederic Wandres, zum Sieg im Deutschen Dressur-Derby getragen hat. Mit Eger wurden es heute 70,913 Prozent, das reichte für Rang vier.

Alle Ergebnisse aus Doha finden Sie hier.