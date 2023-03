Braunschweig: Marvin Jüngel nach Aachen, Championat an Katrin Eckermann

Der CSI4* in Braunschweig war der Auftakt für Deutschlands U25 Springpokal, für den es nun die ersten fünf Finalisten gibt. Das Championat sicherte sich Katrin Eckermann.

Insgesamt gibt es vier Qualifikationen für Deutschlands U25 Springpokal, wo sich jeweils fünf Nachwuchsspringreiter empfehlen, so dass beim Finale in Aachen 20 Paare am Start sind. Marvin Jüngel ist 21 Jahre junger Profi aus Sachsen und war, wie er selbst sagte, schon froh, dass er in Braunschweig „überhaupt reiten darf“. Er hätte seine Chance nicht besser nutzen können.

In Sattel seiner 14-jährigen Oldenburger Stute Balou’s Erbin v. Be Bravo gelang ihm als einzigem Reiter ein fehlerfreier Normalparcours. So wurde er auch ohne Stechen unangefochtener Sieger in dem S***-Springen. Zweite war mit einem Zeitfehler Linn Hamann auf Catelly vor dem schnellsten Vier-Fehler-Paar, Marvin Carl Haarmann mit Bagueli.

Um sich für das Finale zu qualifizieren, zählt aber nicht nur das Ergebnis der heutigen zweiten Prüfung, sondern auch das aus Runde eins. Da Jüngel und seine Fuchsstute hier bereits Zweite gewesen waren, ist ihnen der Startplatz in Aachen sicher. Ebenfalls mit dabei ist Niklas Betz auf Million Dollar Baby, die gestern vorne gestanden hatten und heute Neunte wurden. Komplettiert wird die Reihe der Finalisten durch Marvin Carl Haarmann, Maren Hoffmann und Teike Carstensen.

Die weiteren Qualifikationsstandorte sind Hagen, Mannheim und Balve.

Championat an Eckermann

Katrin Eckermann hatte in Braunschweig ihr aktuell bestes Pferd gesattelt, die Stute Cala Mandia, mit der sie ja im letzten Jahr in Aachen am Start war und unter anderem die Global Champions Tour-Etappe von Miami gewonnen hatte. Heute im Championat sprangen die beiden der Konkurrenz in 41,41 Sekunden in der Siegerrunde davon.

Zweiter wurde der Niederländer Henk Frederiks auf Impian DD (42,83), gefolgt von Adrian Schmid aus der Schweiz im Sattel von Chicharito (44,17). Die Derby-Siegerinnen Cassandra Orschel und Dacara E demonstrierten, dass sie nicht nur auf großen Plätzen, sondern auch in kleinen Hallen fehlerfrei springen können, Rang vier. Fünfter wurde mit der schnellsten Vier-Feler-Runde (40,44) René Dittmer mit Burlington Riverland vor Toni Haßmann und Contendrix (4/41,32).

Das klingt nach einem überlegenen Sieg von Eckermann und ihrer zehnjährigen westfälischen Capistrano-Tochter. So ganz zufrieden war sie aber nicht, und zwar mit sich selbst: „Es war nicht mein bestes Stechen. Ich hätte es mir noch runder und harmonischer gewünscht. Umso mehr hat Cala Mandia ihre Qualität bewiesen.“ Dass sie die hat, weiß Katrin Eckermann schon lange. Sechsjährig bekam sie Cala Mandia in Beritt und sagt: „Diesem Pferd ist immer alles sehr leicht gefallen, sie hat immer viel Spaß an dem Sport gehabt und macht auch viel Spaß im Parcours. Ich denke, das hat man heute gesehen.“ Die Richter auf jeden Fall, sie haben Eckermann nämlich auch noch den Stilpreis verliehen.

Sie war übrigens sehr froh, sich dieses Wochenende für einen Start beim Classico entschieden zu haben: „Es ist ein großer Unterschied, ob man auf ‚Arbeitsturnieren‘ wie in Peelbergen oder Opglabbeek fast ohne Zuschauer am Start ist oder ob man hier einreitet. Es ist phänomenal, hier ein- und auszureiten, nah am Publikum, das ist ein Gänsehaut-Moment. Dafür geben wir alles, sieben Tage pro Woche, um diese 60 Sekunden im Parcours und diesen Applaus erleben zu dürfen.“

