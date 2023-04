Zduchovice: Deutschlands Junioren auf Platz drei im Nationenpreis

Es geht weiter mit der Nationenpreis-Saison für die Nachwuchs-Springreiter. Am Freitag standen im tschechischen Zduchovice Nationenpreise der Children, Junioren und Jungen Reiter auf dem Plan. Am besten lief es aus deutscher Sicht für die U18-Reiter. Sie holten Platz drei. Die Siege gingen jeweils an die Teams aus Tschechien, Italien und Ungarn.