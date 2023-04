Strzegom: Arne Bergendahl Zweiter im CCI4*-S, Calvin Böckmann im CCI4*-L vor dem Springen auf Rang sieben

Nach ihrem Sieg vor zwei Wochen in Oudkarspel (NED) stellten Arne Bergendahl und sein 16-jähriger Checkovich auch im CCI4*-S von Strzegom (POL) ihre gute Form unter Beweis. Sie sicherten sich Platz zwei hinter der Finnin Sanna Siltakorpi mit Bofey Click. In der langen Vier-Sterne-Prüfung ist Calvin Böckmann vor dem Springen bester Deutscher, er rangiert an siebter Stelle.

Besonders das Gelände der kurzen Vier-Sterne-Prüfung hatte eine große Fallhöhe. Nur ein einziges der 42 Reiter-Pferd-Paare blieb dort fehlerfrei und in der Zeit und rückte somit von Rang 21 bis an die Spitze vor: Sanna Siltakorpi aus Finnland und ihr 14-jähriger Wallach Bofey Click. Die beiden gewannen die Prüfung somit mit 40,6 Punkten. Strzegom scheint dabei ein gutes Pflaster für die Championats-erfahrene Siltakorpi und ihren Chirlon-Sohn. Im Oktober 2022 gewannen sie an gleicher Stelle schon einmal die kurze Vier-Sterne-Vielseitigkeit. Der Wallach ging unter der Finnin bereits bei zwei Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde an den Start und qualifizierte sich auch für die letzten beiden Europameisterschaften. Sowohl in Luhmühlen 2019, als auch in Avenches 2021 musste die Finnin jedoch auf ihren Start verzichten.

Konstant gut: Arne Bergendahl und Checkovich

Denkbar knapp wurden Arne Bergendahl und Checkovich in der Endabrechnung auf den zweiten Platz verwiesen. Denn sie erreichten zwar die gleiche Punktzahl wie das Siegerpaar, waren im Gelände aber langsamer. Nach ihrem Sieg in Oudkarspel ist nun Platz zwei im CCI4*-S von Strzegom ein weiterer toller Erfolg für den 16-jährigen von der Familie Bergendahl selbstgezogenen Chequille-Sir Shostakovich xx-Sohn und seinen 32-jährigen Reiter.

Erst neun Jahre alt und zum ersten Mal auf Vier-Sterne-Niveau war an diesem Wochenende Nickel unter der Olympiasiegerin Julia Krajewski. Der Holsteiner Hengst v. Numero Uno aus einer Lorentin-Mutter konnte sich in den vergangenen vier Prüfungen, in denen er startete, immer unter den besten Zehn platzieren. So auch dieses Wochenende in Strzegom bei seinem ersten Auftritt auf Vier-Sterne-Niveau. Nach Dressur und fehlerfreiem Springen hatte Nickel mit 30,8 Punkten sogar an zweiter Stelle gelegen. Allerdings bescherte ihm die Geländeprüfung 10,0 Punkte für Zeitüberschreitung, insgesamt 40,8 Punkte bedeuteten dennoch einen tollen dritten Platz für den neunjährigen Hengst.

Auch die Plätze vier, fünf und sechs gingen an deutsche Reiter und ihre Pferde: Malin Hansen-Hotopp mit Carlitos Quidditch K (43,0), dicht gefolgt von Calvin Böckmann und Altair de la Cense (43,1) sowie Anna Siemer mit Lillybelle Ea (44,1).

CCI4*-L: Calvin Böckmann Siebter vor dem abschließenden Springen

Die Paare der langen Vier-Sterne-Prüfung haben das Gelände schon hinter sich, morgen steht als letzte Teilprüfung das Springen auf dem Programm. Es führt derzeit das Paar, das – wie im CCI4*-S – als einziges im Gelände fehlerfrei und in der Zeit blieb: Merel Blom (NED) und Vesuve d’Aveyron mit 35,7 Punkten.

Bester Deutscher ist bisher Calvin Böckmann mit seinem Quo Vados-Sohn The Phantom of the Opera. Die beiden sammelten 35,9 Punkte in der Dressur und fügten ihrer Wertung im Gelände weitere 11,6 Punkte für Zeitüberschreitung hinzu. Macht in der Zwischenwertung 47,5 Punkte und Rang sieben für den 21-Jährigen und seinen Fuchswallach vor dem morgigen Springen.

Alle Ergebnisse der zweiten Woche der Strzegom Horse Trials 2023 finden Sie hier.

