CCI5*-L Pau 2024: Rosalind Canter führt nach Dressur, Aldinger 24ter, Bergendahl 42er

Beim CCI5*-L in Pau hat sich Rosalind Canter mit Izilot souverän an die Spitze gesetzt. Im hochkarätig besetzten Feld sind auch zwei Deutsche am Start.

Europameisterin Rosalind Canter hat beim CCI5*-L in Pau das Unternehmen Titelverteidigung erfolgreich gestartet. Die britische Mannschaftsolympiasiegerin liegt nach der Dressur mit Vorjahressieger Izilot deutlich in Führung. Ihre Vorstellung, in deren Protokoll 16-mal eine 9,0, eine 9,5 und zweimal 10,0 notiert wurden, lässt sie mit 19,0 Strafpunkten als Overnight Leader ins Gelände gehen.

Die Briten sind stark vertreten in der letzten Fünf-Stern-Prüfung des Jahres. Unter den ersten 15 nach der Dressur sind zehn Reiterinnen und Reiter aus Großbritannien. Emily King und ihr Schimmel Valmy Biats sind Zweite (24,6). Schon in Luhmühlen schafften sie den Sprung aufs Podium in diesem Jahr.

Gerade erst in Maryland siegreich, hatte Oliver Townend offenkundig keine Jetlag-Probleme. Im Sattel von Cooley Rosalent liegt er gleichauf mit Emily King an zweiter Stelle (24,6).

Nach dem ersten Dressurtag beim CCI5*L Pau 2024 hatte noch der britische Weltranglistenerste Tom McEwen mit Brookfield Quality in Führung gelegen. Der Olympiavierte und Doppel-Mannschafts-Olympiasieger von Tokio und Paris kam auf 25,8 Strafpunkte. Ein versprungener fliegender Galoppwechsel vereitelte dabei eine noch bessere Beurteilung. Brookfield Quality hatte im Sommer in Luhmühlen sein erstes CCI5*-L bestritten, war allerdings im Gelände zunächst wegen eines Wolkenbruchs angehalten worden und anschließend wegen Nasenblutens aus der Prüfung genommen worden.

Nicolai Aldinger und der Holsteiner Timmo, Einzelreiter bei der Europameisterschaft 2023 in Haras du Pin, beendeten die Dressur ohne gravierende technische Fehler mit 30,4 Minuspunkten. Der 36-Jährige geht damit als 24ter auf die Geländestrecke. Für das Paar ist es die zweite Prüfung auf Fünf-Sterne-Niveau. In ihrer Heimat Luhmühlen beendeten sie das CCI5*-L 2024 auf Rang 20.

Der zweite deutsche Starter, Arnd Bergendahl und die Westfalenstute Luthien, sind ebenfalls in ihrem zweiten CCI5*-L unterwegs. Ihr Debüt gab das Duo, das sich seit der Geburt der Schimmelstute bei Familie Bergendahl kennt, 2023 in Luhmühlen. Damals beendet die ehrgeizige La Calido-Tochter die Prüfung an Position 14. Im September waren die beiden Westfalen noch hochplatziert in Strzegom. Mit 34,1 Strafpunkten rangiert das Paar beim CCI5*-L Pau 2024 nach der Dressur im Mittelfeld auf Platz 42. Insgesamt waren 73 Paare in der Dressur an den Start gegangen.

Das sind die Daten des Geländekurs beim CCI5*-L Pau 2024

Der Geländekurs führt über 6.500 Meter, die Idealzeit ist mit 11:25. Minuten errechnet. 48 „Efforts“, also Sprünge, gilt es zu überwinden, die in 33 Hindernissen auf der Strecke stehen. Um 11.30 Uhr geht das erste Pferd auf die Strecke. Ob es bei der vollen Streckenlänge bleibt, hängt vom Wetter ab. Für den Geländetag und die Nacht zuvor sind Regenschauer angesagt. Kleiner Hoffnungsschimmer: Während der geplanten Zeit der Cross Country-Strecke sind nur leichte Niederschläge zwischen 0,1 und 0,2l/m2 prognostiziert.

Es gibt eine kostenpflichtige Übertragung des Events unter tv.event-pau.fr.

Zu den Ergebnissen des CCI5*-L Pau 2024