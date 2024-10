Weissl Fahrsport Cup 2024: Erfolgreiches Finale der zweiten Auflage

Eine Plattform für Einsteiger in den Fahrsport zu bieten – das war auch in der zweiten Auflage das Ziel der WBO-Fahrserie Weissl Fahrsport Cup 2024. Ein- und Zweispänner kürten im niederbayerischen Plattling ihre Finalsieger.

Zehn Stationen, rund 90 teilnehmende Gespanne, über 300 Prüfungen im Dressur- und Kegelfahren. Das sind die Eckdaten des Weissl Fahrsport Cup 2024. Im vergangenen Jahr wurde die WBO-Serie für Ein- und Zweispänner erstmals ausgetragen. Die diesjährige Edition zog Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Bayern an. Das Finale und die gleichzeitig zehnte Station wurde in Plattling in Bayern ausgetragen.

Fahrsport Cup 2024 der Einspänner: Lilian Schneider siegt

Die Siegerin dieses Fahrsport Cup 2024 bei den Einspännern heißt Lilian Schneider. Die Fahrerin und ihr Pony sicherten sich mit einer Gesamtpunktzahl von 279 Punkten den Sieg. Bereits 2023 hatte sie an allen Stationen des Fahrcups teilgenommen. Im zweiten Anlauf konnte sie sich schließlich für ihre kontinuierliche Leistung belohnen. Die besten Saisonergebnisse erzielte sie im Juni in Pertenstein und im September in Neuburg an der Donau. Dort erreichte sie jeweils 47 Punkte.

Besonderer Lohn für ihren Erfolg ist ein Trainingstag bei Michael Brauchle. Er ist eine der erfolgreichsten deutschen Vierspännerfahrer und konnte bei der WM im italienischen Pratoni del Vivaro 2022 Einzelbronze gewinnen. Die jeweils besten drei Fahrerinnen und Fahrer ihrer Kategorie erhielten diesen besonderen Ehrenpreis.

Auf Rang zwei im Gesamtklassement des Weissl Fahrsport Cups 2024 bei den Einspännern platzierte sich Luisa Ihnen. Die erst zehnjährige Fahrerin und ihr Pony fuhren bei den zwei aufeinanderfolgenden Stationen in Oberpiebing und Neuburg an der Donau starke Ergebnisse von 47 und 44 Punkten ein. Ein Sieg in der Dressur in Platting verhalf ihr zu einem Gesamtergebnis von 232 Punkten. Einen Platz auf dem Treppchen sicherte sich auch Katja Tilman, die auf Rang drei landete. Sie siegte im abschließenden Kegelfahren und erreichte insgesamt 135 Punkte.

„Waldfrieden Express“ dominiert bei den Zweispännern

Bei den Zweispännern fuhr Ramona Reithmeier mit ihrem Gespann „Waldfrieden Express“ zum Sieg. 278 Gesamtpunkte bedeuteten Rang eins. Ihr bestes Saisonergebnis erzielte sie mit ganzen 51 Punkten in Buch. Dahinter platzierte sich beim Fahrsport Cup 2024 Isabella Schandow. Konstante Leistungen über die Saison brachten ihr 178 Punkte ein. Den dritten Platz belegte Kerstin Kirchmeier. Eine erfolgreiche Teilnahme am Finale verhalf ihr zu 37 Punkten.

Weissl Fahrsport Cup auch im kommenden Jahr

Für 2025 ist ebenfalls eine Auflage des Fahrsport Cups geplant. Es haben sich bereits zahlreiche Vereine als Gastgeber für einzelne Stationen angemeldet. Interessierte Reit- und Fahrsportvereine können sich noch bis Mitte Dezember 2025 bewerben, um eine Station des Cups auszurichten.

Mehr Informationen zum Fahrsport Cup 2024 gibt es hier.