Hannoveraner Körung 2024: 46 Springhengste zugelassen

Vom 29. bis 30. November steht die Niedersachsenhalle in Verden ganz im Zeichen der springbetonten Hengste. 36 Youngster erhielten die Zulassung zur Hannoveraner Körung 2024.

Die Vorauswahl zur Hannoveraner Körung 2024 ist abgeschlossen. 46 Körkandidaten werden sich Ende November der hannoverschen Körkommission stellen. Ein Trio aus französischen und niederländischen Linienbegründern drückt der Kollektion ihren Stempel auf. Die meisten Nachkommen gehen einmal mehr auf den Selle Français-Hengst Cor de la Bryère zurück. Ebenso Franzose ist Diamant de Semilly, der gemeinsam mit dem niederländischen Hengst Nimmerdor dazu beiträgt, dass mehr als die Hälfte der zugelassenen Hengste auf diese drei Vererber zurückgeführt werden kann.

Hannoveraner Körung 2024: Immer wieder Cor de la Bryère

Eine der einflussreichsten Hengstlinien ist nach wie vor die des Cor de la Bryère, der auch der Hannoveraner Körung 2024 seinen Stempel aufdrückt. Zehn Nachkommen gehen auf den äußerst einflussreichen Franzosen zurück – drei weniger als im vergangenen Jahr. In Westfalen hatte er die Ergebnisliste der Vorauswahl ebenfalls zahlenmäßig deutlich dominiert. Das Erbe des „Corde“ wird dabei über viele verschiedene Zweige der Hengstlinie weitergeführt. In den Pedigrees der Junghengste finden sich zum Beispiel der dominierende Vererber der aktuellen Westfalen-Vorauswahl, Cornet Obolensky (4), Chacco Blue (1), Caretino (1) oder Contender (1). Corrado I ist über Eldorado van de Zeshoek v. Clinton mit einem Nachkommen ebenso präsent wie die international erfolgreichen Fuchshengste Arezzo und Ermitage Kalone.

Diamant de Semilly und Nimmerdor stark vertreten

Weiterer französischer Einfluss kommt zudem über die aktuelle Nummer eins des WBFSH-Zuchthengste-Rankings Springen, Diamant de Semilly. Der 2022 im stolzen Alter von 31 Jahren abgetretene Selle Français-Hengst liefert neun Nachfahren für die Hannoveraner Körung 2024. Der prominenteste Vertreter ist der Holsteiner Diarado mit drei Nachkommen. Zwei Junghengste stammen von Emerald van het Ruytershof ab. Utamaro d’Ecaussines v. Diamant de Semilly, der unter dem Belgier Niels Bruynseels bis 1,60 m sprang, stellt einen Körkandidaten. Hinzu kommen außerdem zwei Pferde von Dourkhan Hero sowie dem Elvis ter Putte-Sohn La Costa.

Sieben potenzielle Nachwuchsvererber gehen auf die Linie des niederländischen Hengstes Nimmerdor zurück. Die meisten Hengste im gesamten Körlot stellt der Belgier Jasper v. Heartbreaker, der mit vier Nachkommen aufwarten kann. Der 2009 geborene Jasper war unter dem US-Amerikaner Kent Farrington bis auf Fünf Sterne-Niveau erfolgreich. Der Nachwuchsvererber Haaland stellt mit seinem ersten Jahrgang einen Sohn für die Körung in Verden. Über Hardrock Z v. Heartbreaker und den Belgier Kassander van’t Roosakker sind weitere zwei Nachfahren des Nimmerdor dabei.

Der auf Jalisco B zurückgehende Quidam de Revel ist über seine Nachfahren viermal auf der Hannoveraner Körung 2024 repräsentiert. Zweifach geschieht dies über den KWPN Zinedine (einmal Zinelord, einmal Zinedream) sowie über den von Quidam’s Rubin abstammenden Quaid I. Der Quidam-Enkel Finishing Touch Wareslage stellt ein Pferd.

Auf die Linie des Cottage Son xx gehen ebenso drei Hengste zurück wie auf den Belgier Darco. Letzterer wird ausschließlich über das Blut des Ogano Sitte vertreten – einmal direkt und zweifach über den Vererber Ogano. Cottage Son xx ist über den mit Gerco Schröder international siegreichen Berlin zweifach vertreten, weil Casino Berlin zwei Nachkommen liefert. Hinzukommt ein Contagio-Sohn.

Furioso II – der Dauerbrenner

Schließlich ist Furioso II sechsmal im Lot präsent. Über jeweils einen Sohn der Hengste For Treasure und Fire and Ice. Gleich drei Nachkommen für das Körlot liefert der auf Voltaire v. Furioso II-Gotthard-More Magic xx zurückgehende Celler Landbeschäler Valensky v. Valentino. Dabei ist der Schimmel gerade einmal acht Jahre jung. Er ist derzeit bis Klasse S* gefördert und kommt aus dem erfolgsträchtigen Holsteiner Stamm 3317, aus dem etwa der gekörte Dominator Z unter Christian Ahlmann stammt. Voltaire ist weiterhin auch über Vingino einmal vertreten.

Hannoveraner Springblut über Argentinus und Stakkato

Hannoversche Blutlinien sind im Körlot der Hannoveraner Körung 2024 über vier Hengste vertreten. Absatz findet sich über dessen wichtigsten Springzweig Argentinus mit zwei Katalognummern wieder. Die Hannoveraner S-Linie über Servus und dann Spartan und Stakkato ist einmal vertreten – der Hannoveraner Hengst des Jahres 2015, Stakkato Gold ist Vater des Junghengstes.

Direkter Nachkomme des Don Juan für Hannover Körung 2024

Wer bereits vorab einen Blick in die Ergebnisliste der Vorauswahlen geworfen hat, mag sich kurz mal 25 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt haben: Don Juan-Winningmood v.d. Arenberg-Concorde lautet das Pedigree des zugelassenen Hengstes aus der Zucht von Paul van Wylick in Velden. Der 1975 geborene Don Carlos-Sohn Don Juan war Teil des im vergangenen Jahr fortgeführten Experiments des Hannoveraner Verbandes, altes Blut auf die heutige Stutengrundlage treffen zu lassen. Aus dem ersten Jahr dieses Versuchs dürfte nun eines der zwei 2022 geborenen Fohlen des Celler Springpferdemachers Don Juan für die Hannoveraner Körung 2024 zugelassen sein.

Hannoveraner Körung 2024: Springpferde Masters neu im Programm

Ebenso wie bei den Dressurhengsten gibt es ein neues sportlichen Begleitprogramm, bei der die Körung der Springhengste in die Hannoveraner Springpferde Masters eingebunden ist. Die Finalprüfungen des Jungpferdeturniers für vier- bis achtjährige Springpferde findet ebenso wie ein S-Springen** am Freitag, den 29. November nach dem Warm-Up Freispringen der zweijährigen Hengste und Springen unter dem Reiter für die älteren Hengste statt.

Die vollständige Liste aller zugelassenen Hengste findet sich hier.

Nina Gross