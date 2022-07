CCIO4* Avenches: Deutschland nach Dressur und Gelände auf Platz vier, Schweiz in Front

Beim Vielseitigkeits-Nationenpreis von Avenches (SUI) wurde die deutsche Equipe nach Platz zwei in der Dressur durch die Leistungen im Gelände auf den vierten von vier Plätzen gespült. Die Schweizer liegen nun vorn vor dem Springen mit Robin Godel als Führendem. Anna-Katharina Vogel derzeit beste Deutsche.

Das Gelände von Avenches hatte es heute in sich. Keines der 36 Reiter-Pferd-Paare kam ohne Fehler ins Ziel. Drei Paare schieden aus, eine Reiterin gab auf. Robin Godel gelang die Teilprüfung am besten. Er sammelte mit dem 14-jährigen Wallach Grandeur de Lully lediglich 0,4 Strafpunkte für Überschreiten der erlaubten Zeit. Nach Platz vier in der Dressurprüfung bedeutet dieser geringe Zuschlag nun die Führung für das Paar, das bei seinem letzten internationalen Turnier in Pratoni del Vivaro (ITA) den Sieg im CCI4*-S hatte holen können, vor dem abschließenden Springen am Sonntag. Mit derzeit 32,1 Punkten sind Godel und Grandeur de Lully weniger als einen Springfehler vom derzeit zweitplatzierten Paar entfernt.

Das sind Maxime Livio aus Frankreich mit dem erst neunjährigen Elvis de Hus Z v. Eldorado de Hus. Die beiden hatten die beste Dressuraufgabe des Starterfeldes gezeigt (27,7), sammelten im Cross Country dann aber 6,0 Zeitfehler und liegen nun mit 33,7 Punkten an zweiter Stelle. Auf Rang drei konnten sich nach einer zwar durchwachsenen Dressur (33,7, Rang 15) aber dem zweitbesten Gelände (2,8) die Französin Cyrielle Lefevre und der zwölfjährige Selle Français-Wallach Armanjo Serosah vorarbeiten (36,5).

Derzeit bestes deutsches Paar sind Anna-Katharina Vogel und Quintana P. Die DSP-Stute v. Quality bekam für ihre Vorstellung im Viereck unter Vogel 32,6 Punkte (Rang zehn) und bekam in der Geländeprüfung 9,2 Strafpunkte für die Zeitüberschreitung. Damit konnten sich die beiden trotzdem noch auf Rang sechs vor dem Springen vorarbeiten (41,8).

Deutschland abgeschlagen in Nationenpreis-Wertung

Für die anderen deutschen Reiter lief es noch deutlich weniger erfolgreich auf der Geländestrecke von Avenches. Zu dem Ergebnis von Anna-Katharina Vogel zählen derzeit noch das von Nina Schultes mit Grand Prix (58,7) und Heike Jahncke mit Mighty Spring (80,0). Das macht insgesamt 180,5 Zähler. Elena Otto-Erley bildet mit Finest Fellow und nach zwei Teilprüfungen 91,6 gesammelten Strafpunkten zum jetzigen Zeitpunkt das Streichergebnis für die deutsche Equipe.

In Führung haben sich durch solide Geländerunden die Schweizer gebracht. Neben Robin Godel reiten für das Team Mélody Johner mit Toubleu de Ruiere (37,5), Patrick Rüegg mit Fifty Fifty (46,1) und Nadja Minder mit Kabuga (47,8, derzeit Streichergebnis). Das bedeutet in Summe 115,7 Punkte vor dem Team aus Frankreich (122,9) und Italien (159,7).

Robin Godel auf Titelkurs

Das CCI4*-S ist gleichzeitig auch Wertungsprüfung für die Schweizer Meisterschaft der Vielseitigkeit. Entsprechend ist Robin Godel derzeit auf dem Weg zum Titel Schweizer Meister der Vielseitigkeit. Auf dem Silberrang befindet sich derzeit Mélody Johner vor Patrick Rüegg.

Alle Ergebnisse aus Avenches finden Sie hier.