Chatsworth: Bettina Hoy einmal Erste, einmal Zweite

Nachdem Bettina Hoy im Cross von Badminton mit Designer aufgegeben hatte, waren die beiden nun in Chatsworth erfolgreich. Und nicht nur Designer machte seine Reiterin stolz.

Mit ihrem westfälischen Halbblüter Seigneur Medicott v. Seigneur d’Alleray xx war sie in einer der drei Abteilungen des CIC3* siegreich. Wie immer lieferte der bildschöne Braune, der im vergangenen Jahr für den ersten deutschen Sieg beim CCI3* in Blenheim sorgte, eine herausragende Dressur: 35,3 Minuspunkte. Im Springen leistete er sich einen Abwurf und im Cross kamen noch einmal zwei Zeitstrafpunkte hinzu – wobei es keinem einzigen Starter gelang, innerhalb der erlaubten Zeit zu bleiben. Aber auch die dann 41,3 Minuspunkte bedeuteten einen ungefährdeten Sieg.

Zweiter wurde der Australier Bill Levett auf Athleet V mit 50,4 Minuspunkten vor der Britin Emma Forsyth auf Soltair Justice (53,6).

Designer Zweiter der ERM

Für die lukrative Event Rider Masters (ERM) Etappe hatte Bettina Hoy, die nun als Bundestrainerin der holländischen Vielseitigkeitsreiter arbeitet, Designer gesattelt. Mit dem Dali X-Sohn war sie voriges Wochenende beim CCI4* in Badminton am Start gewesen, gab aber nach Hindernis sechs auf (hier erklärt Bundstrainer Hans Melzer, was geschehen war). In Chatsworth waren die beiden wieder in Bestform. Mit insgesamt 40,6 Minuspunkten (38,4 in der Dressur, ein Zeitfehler im Springen und 1,2 im Gelände) wurden die beiden Zweite hinter der Britin Gemma Tattersall auf Quicklook V.

Die zwölfjährige AES-Stute, mit der Tattersall auch bei den Olympischen Spielen in Rio am Start gewesen war, feierte damit ihren ersten Drei-Sterne-Sieg. Die Grundlage legten sie mit einer 33,7 Minuspunkte-Dressur, einer fehlerfreien Parcoursrunde und 3,2 Zeitfehlern im Gelände. Machte in Summe 36,9 Minuspunkte.

Rang drei ging nach Frankreich, an Thomas Carlile auf Upsilon (42,2). Das Paar hatte nach der Dressur in Führung gelegen, verspielte seinen Vorsprung aber mit neun Strafpunkten im Springparcours.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.