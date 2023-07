Das britische Team für die Vielseitigkeitseuropameisterschaften in Haras du Pin

Die britischen Titelverteidiger bringen bei den Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter in Haras du Pin (9. bis 13. August) ein bärenstarkes Team an den Start.

Jedes der sechs Paare, die die britischen Paaren bei den Europameisterschaften in Haras du Pin vertreten sollen, war entweder siegreich auf Fünf-Sterne-Niveau oder hat Platz zwei belegt.

Ros Canter und Lordships Graffalo waren dieses Jahr in Badminton siegreich und letztes Jahr Zweite.

Laura Collett und London haben letztes Jahr Badminton mit einem Rekordergebnis gewonnen und waren dieses Jahr in Luhmühlen siegreich. Außerdem sind sie Mannschaftsolympiasieger.

Yasmin Ingham und Banzai du Loir sind die aktuellen Weltmeister und waren 2022 Zweite in Kentucky.

Tom Jackson und Capels Hollow Drift waren letztes Jahr Zweite in Burghley.

Kitty King und Vendredi Biats hatten beim CCI5*-L in Luhmühlen Rang zwei hinter Collett und London belegt.

Tom McEwen und JL Dublin konnten sich dieses Jahr an zweiter Stelle beim CCI5*-L in Kentucky behaupten. Außerdem ist der Diarado-Sohn selbst auch Titelverteidiger bei der EM. 2021 in Avenches ging er allerdings noch unter seiner Ausbilderin Nicola Wilson.

Um es kurz zu machen: Egal, welche vier am Ende das Team bilden, das ist zumindest was die Vorleistungen angeht ein schwer zu schlagendes Aufgebot. Das allerdings hatte man von der Mannschaft für die Weltmeisterschaften 2022 in Pratoni auch gedacht, und dort holten die Deutschen am Ende Gold.