Michael Jung verkauft Wild Wave – 5*-Pferd fortan für China am Start

Michael Jung hat sein EM-Pferd von 2021 verkauft. Der Halbblüter geht fortan für China an den Start.

Im Stall von Michael Jung ist eine Box frei, die von Wild Wave. Offizieller Name des Vielseitigkeitspferdes: fischerWildWave. Der Holsteiner aus der Zucht der ZG Reinhold Marks & Jos Gerri Muffels in Sommerland bei Elmshorn wird zukünftig auf der anderen Seite des Globus beheimatet sein. Der Sohn des Vollblüter Water Dance xx ist nach China verkauft worden. Das hat der Olympiasieger bekanntgegeben. Wie der neue Reiter oder die neue Reiterin des jetzt Zwölfjährigen heißt, wurde allerdings noch nicht veröffentlicht.

Michael Jung und Wild Wave – „Versuchskaninchen“ für Olympia Tokio

Der Holsteiner war fünfjährig in den Stall von Familie Jung gekommen. Seitdem hat er in sieben Jahren von Springpferdeprüfungen Klasse A bis zum Fünf-Sterne-Event in Luhmühlen Platzierungen gesammelt. In Luhmühlen war er im Jahr 2021 Fünfter. Das war die höchste Platzierung von „Walter“. Im selben Jahr ging der Wallach bei den Europameisterschaften in Avenches (CH-EU-CCI4*-L) und belegte dort in der Schweiz Platz vier.

Ein Jahr zuvor hatte sich Michael Jung für Wild Wave als Pferd entschieden, das beim olympischen Testevent starten und somit erkunden sollte, wie die Bedingungen auf der ehemaligen Müllkippe im Hafen von Tokio waren. Das Paar siegte.

Nach einer kurzen Sportpause im Jahr 2022 ritt Jung Wild Wave ab 2023 wieder erfolgreich, allerdings nur noch in Kurzprüfungen auf 3*- und 4*-Niveau. Der braune Halbblüter ist ein Vertreter des Holsteiner Stamms 6879, der schon in den 1950-er Jahren mit Sportpferden wie Original Holsatia von Fritz Thiedemann auf sich aufmerksam machen konnte. Der vermutlich berühmteste Vertreter dieser Familie ist der Hengst Corrado.