Sina Brügger gelingt Titelverteidigung bei der Deutschen Meisterschaften Pony Vielseitigkeit

Sina Brügger war bei den Deutschen Jugendmeisterschaften das Maß der Dinge im Pony-Vielseitigkeitssport. Dieses Mal war die vierbeinige Erfolgspartnerin unter dem Sattel nicht die Stute Next Generation, sondern deren Tochter, Golden Girl’s Nelly.

Dabei lieferte sie sich, wie schon bei den Europameisterschaften, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Nell Röming. Röming hatte in Le Mans Einzelgold geholt, mit der Mannschaft, in der auch Sina Brügger am Start war, gab es ebenfalls Gold. Sina Brügger hatte in Frankreich Einzelsilber geholt.

Im Tierpark Ströhen gab es heute erst im Parcours die Entscheidung über die Medaillen. Nell Röming lag mit Majestro in Führung und hätte sich sogar einen Springfehler leisten dürfen. Doch die beiden leisteten sich einen Abwurf zu viel und wurde schlussendlich Vierte und mit ihrem EM-Pony Marlon Fünfte. Damit rutschte Sina Brügger auf den Goldrang vor. Auch sie war mit zwei Ponys am Start. Die achtjährige Golden West-Tochter Golden Girl’s Nelly aus der Next Generation bekam ebenfalls einen Abwurf im Parcours und verzeichnete somit ein Endergebnis von 34 Punkten. Mit der erfahreneren Mutter der Ponystute, der 15-jährigen Next Generation v. Nabucco R, zeigte Brügger eine klasse Dressur mit lediglich 24,7 Punkten, womit sie sich erstmal an die Spitze gesetzt hatte. Doch im Gelände und Parcours lief es nicht ganz ideal, mit je einem Hindernisfehler wurde es am Ende Rang elf für Sina Brügger mit diesem Pony.

„Sina Brügger hat zwei absolut gleichwertige Ponys am Start gehabt. Die EM-Medaillen hat sie mit der etwas routinierteren Next Generation geholt, hier aber gezeigt, welche Klasse auch ihr zweites Pony Golden Girl’s Nelly hat“, so Rüdiger Rau, Bundestrainer der Pony-Vielseitigkeitsreiter. Für die 15-Jährige ist es das letzte Ponyjahr. Rüdiger Rau lobte das gute Heimtraining und die konstanten Leistungen von Sina Brügger. „Sie ist vor allem durch ihre Routine aufgefallen, hat den Preis der Besten gewonnen, war im Vorjahr Deutsche Meisterin und im EM-Silberteam, holte dieses Jahr mit Next Generation Einzel-Silber und Team-Gold bei der EM. Ich hoffe sehr, dass es nun weiter geht mit einem Großpferd. Sie ist vor allem im Viereck extrem stark und wird bestens im Heimtraining betreut.“

Fünf EM-Paare im letzten Ponyjahr

Vize-Meisterin wurde die 14-jährige Emma Fischer mit Mas Que Dos (36,9 Punkte), gefolgt von Teresa Leowald mit Pearl (37,2). „Emma Fischer ist eine absolute Newcomerin und absolvierte hier ihre erste Deutsche Meisterschaft. Die Silbermedaille war natürlich eine kleine Überraschung, aber sie ritt in allen drei Teilprüfungen so ordentlich, dass Silber das Resultat war“, freut sich Rüdiger Rau.

Der Bundestrainer bedauert, dass er nach dieser Saison fünf seiner sechs EM-Paare von Le Mans aus der Ponyzeit verabschieden muss. Rau: „Ich freue mich jetzt aber auf neue Gesichter und neue vielversprechende Paare. Es war ein unglaublich motiviertes Team hier vom Reitverein Ströhen bei dieser Top-Veranstaltung mit Traumwetter und überragendem Boden für alle Prüfungsteile. Wir hatten einfach ein ganz tolles Flair.“

29 Paare, darunter auch mehrere französische, waren in der CCI2*P-L Prüfung am Start gewesen.

U16-Bundesfinale an Pita Schmid und Favorita

Pita Schmid, die in der DM Pony Elfte wurde mit Sietlands Catrina und auch zum Gold-EM-Aufgebot dieses Jahr gehört hatte, konnte sich über den Sieg im U16-Bundesfinale mit ihrem Pony Favorita freuen. 54,9 Punkte lautete das Endergebnis für das Paar. Anna-Maria Triskatis mit Ida (55,2) und Marlene Hayessen mit Huaso (55,3) folgten auf den Rängen zwei und drei.

„Alle, die hier die VL-Prüfung U16 komplett absolviert haben, sind gut gewappnet für die Junioren-Aufgaben im kommenden Jahr, denn der Geländeparcours war schon sehr reell aufgebaut. Einige Pferde waren etwas guckig am ersten Geländehindernis. Die A**-Prüfung für U16-Reiter reiht sich gut in unser Sichtungskonzept für den Übergang von der Goldenen Schärpe bis zum Bundesnachwuchschampionat ein. Nachwuchsreiter, die hier in Ströhen gute Leistungen gezeigt haben, könnten sich dann im übernächsten Jahr für größere Aufgaben empfehlen“, so Frank Ostholt, Bundestrainer Vielseitigkeit der Junioren und Junge Reiter. Die A**-Nachwuchsprüfung konnte Mia-Leni Brümmer mit Effigenie v.d.R. und 28,3 Punkten für sich entscheiden.

