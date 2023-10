Michael Jung und Chipmunk gewinnen CCI4*-L in Lignières

Mission geglückt: Formell haben Michael Jung und Chipmunk mit der Beendigung des CCI4*-L Lignières die Olympianorm nun erfüllt. Dem nicht genug führten die beiden heute auch die Ehrenrunde an.

28,6 Punkte schlugen unter dem Strich zu Buche für den 15-jährigen Contendro I-Sohn und Michael Jung, den Olympiasieger aus Horb in Baden-Württemberg. Sie waren heute im Parcours wie schon gestern im Gelände auf Nummer sicher gegangen und ließ sich Zeit, um eine Runde ohne Springfehler zu produzieren. Das gelang auch und 2,8 Punkte für Zeitüberschreitung konnten den Gesamtsieg nicht gefährden. Es ist sogar der erste Sieg für Chipmunk und Michael Jung in einer langen Vier-Sterne-Prüfung überhaupt.

Rang zwei belegte Camille Lejeune aus Frankreich mit Dior du Leou und 36,8 Punkten, gefolgt von ihrem Landsmann Sebastien Cavaillon und Black Pearl Z mit 37,5 Punkten.

CCI3*-L: Platz drei für Jung und Jim Knopf P

Mit dem neunjährigen Jaguar Mail-Sohn Jim Knopf P konnte Michael Jung seinen dritten Platz nach Dressur und Gelände auch heute im Springen halten. Der Hengst sprang null und kam in der Zeit nach Hause. 28,3 Punkte wurden es in Summe für die beiden. Der Sieg ging an De Pleasure unter Clarke Johnstone mit 26,7 Punkten.

Den Doppelsieg perfekt zu machen verpasste der Olympiasieger aus Deutschland im CCI2*-S. Mit Safran bekam er 20 Strafpunkte und zehn Punkte für Zeitüberschreitung im Cross. Dafür gelang mit Palm Beach eine Vorstellung nach Maß und mit seinem Dressurergebnis von 25,4 Punkten gab es den Sieg für den zwölfjährigen DSP-Wallach. Michael Jung schaffte es noch ein weiteres Mal unter die Top Ten, nämlich mit Ignatz H (Rang acht). Darüber hinaus belegte der Deutsche Sven Lux die Plätze vier und neun mit Quantum und Dzoker.

Alle Ergebnisse vom CCI Lignières finden Sie hier.

