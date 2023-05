Sopot: CCI4*-Siege für Andreas Ostholt und Anna Siemer mit potenziellen Championatspferden

Super Wochenende für die deutschen Buschreiter im polnischen Sopot. Andreas Ostholt und Anna Siemer gewannen die Vier-Sterne-Prüfungen und letztere hat nun – zumindest formell – eine Championatskandidatin mehr im Stall.

Im Sattel von Lillybelle EA ging Anna Siemer im CCI4*-L an den Start. Für die neunjährige Diarado-Tochter, ihre Mutter stammt vom Oldenburger Lissabon ab, war das die erste lange Prüfung auf Vier-Sterne-Niveau. Die Premiere verlief erfolgreich. Schon nach der Dressur ging die Luhmühlenerin mit ihrer Stute in Führung. Nach dem Gelände musste sie diese zwar kurzfristig an den Brasilianer Marcio Carvalho Jorge und Kit Kat abgeben. Ein fehlerfreier und schneller Ritt des deutschen Paares im Parcours brachte sie aber wieder und damit endgültig mit 33 Punkten auf Rang eins. Lillybelle EA – das „EA“ steht übrigens für Züchterin und Besitzerin Elisabeth Ahn – nahm bereits beim Bundeschampionat unter Anna Siemer teil. Im Finale der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde wurde die Stute Achte, ein Jahr später wurde es immerhin Platz zwei in der Qualifikation. Im Jahr 2021 ging es für das Paar dann zur Weltmeisterschaft der jungen Vielseitigkeitspferde nach Le Lion d’Angers. Mit ihrem Ergebnis aus Sopot, in Kombination mit ihren Ergebnissen aus der Vier-Sterne-Kurzprüfung in Strzegom im April, haben sich Anna Siemer und Lillybelle EA für die bevorstehenden Europameisterschaften im August qualifiziert.

Mit 33,1 Punkten konnte sich nur ganz knapp dahinter Marcio Carvalho Jorge mit dem zehnjährigen Wallach Castle Howard Casanova (v. Womanizer) über den zweiten Platz freuen. Platz drei wurde es dann ebenfalls für den Brasilianer mit der Waldo van Dungen-Tochter Kit Kat (36 Punkte).

Doppelsieg für Anna Siemer

Zu den vier jüngsten der 25 Pferde ihrer Prüfung gehörte Pirate Smile. Im Sattel der siebenjährigen Stute startete Anna Siemer in der langen Zwei-Sterne-Prüfung. Nach der Dressur und dem Gelände rangierte das Paar zunächst auf dem dritten Platz, profitierte dann aber von den jeweils vier Fehlern, die im Springen auf das Punktekonto ihrer Konkurrenz gingen, während sie selbst fehlerfrei blieben. Mit 32,8 Punkten insgesamt konnte die 40-Jährige ihren zweiten Sieg in Sopot einfahren. Für die Cicero Z van Paemel-Tochter aus einer Heraldik xx-Mutter war das erst der zweite Start in einem CCI2*-L.

Die beiden weiteren Plätze auf dem Treppchen gingen nach Skandinavien, genauer gesagt nach Finnland und Schweden. Die Finnin Julia Nikkanen stieg in den Sattel von Duchess Jeanne D’arc. Mit der achtjährigen Duke of Hearts xx-Tochter platzierte sie sich auf Rang zwei (34,5). Signe Kvarnstrand und Allan führten nach der Dressur und dem Gelände. Vier Fehler im Springen kosteten die Schwedin und den 16-jährigen Lucky Point HE-Sohn dann allerdings den Sieg. Mit 35,7 Punkten wurde es am Ende Rang drei.

Mit zwei Pferden nahm außerdem Andreas Ostholt an der Zwei-Sterne-Prüfung teil. Er startete im Sattel der achtjährigen Trakehner-Stute Ghiacinta (40 Punkte) v. Come Close und der neunjährigen Ituango xx-Tochter Iolanthe (42,8 Punkte). Beide Pferde blieben fehlerfrei im Gelände und addierten ihre Fehler aus dem Parcours zu den Minuspunkten aus der Dressur hinzu. Am Ende rangierte der Hauptfeldwebel auf den Plätzen acht und zwölf.

Ebenfalls Vier-Sterne-Sieg für Andreas Ostholt

Neben den langen Prüfungen wurden Kurzprüfungen auf Zwei-, Drei- und Vier-Sterne-Niveau ausgetragen. In der Vier-Sterne-Prüfung sorgte Andreas Ostholt für einen weiteren Triumph aus deutscher Sicht. Mit dem Trakehner Wallach Höhenflug siegte er mit 30,6 Punkten. Das Paar war bereits im September 2021 an der polnischen Ostseeküste zu Gast, als der Bonaparte-Sohn mit seinem Reiter eine lange Vier-Sterne-Prüfung für sich entscheiden konnte.

Christoffer Forsberg mit Hippo’s Sapporo (31,4 Punkte) und Frida Andersen mit Box Leo (36,7 Punkte), beide aus Schweden, belegten die Plätze zwei und drei. Aus Deutschland ging außerdem Nicolai Aldinger mit Power Supreme (v. Superior Premium) an den Start. Mit 54,6 Punkten reichte es jedoch nicht für eine Platzierung.

Weitere Ergebnisse

In der Zwei-Sterne-Prüfung kamen fünf der sechs besten Teilnehmer aus Schweden, wobei der Sieg sowie die Plätze zwei und fünf an die in Deutschland lebende und trainierende Louise Romeike gingen. Mit der achtjährigen Mylord Carthago-Tochter Madame d’Engelbourg gelang es der 32-Jährigen als Einzige unter der 30-Punkte-Marke zu bleiben: Das Paar erhielt 28,2 Punkte und siegte damit. Auf dem zweiten Rang platzierte die Schwedin Rockett, einen achtjährigen Holsteiner v. Rock Forever (30 Punkte). Die Polin Hanna Sergiel sicherte sich mit dem dritten Platz (36,5 Punkte) die einzige nicht-schwedische Platzierung unter den Top fünf. Sie ging mit Nestor (v. Black Jack) an den Start, den sie erst seit März unter dem Sattel hat.

Die Drei-Sterne-Kurzprüfung gewann Marcio Carvalho Jorge mit No Rush One v. Riverland Roi und aus einer Vollblut-Mutter. Das Paar hatte nach der Dressur 31,7 Punkte auf dem Konto, die es bis zum Schluss halten konnte. Platz zwei ging an Andreas Ostholt (31,8 Punkte), der in dieser Prüfung einen weiteren Ituango xx-Nachkommen, den achtjährigen Wallach Ivan, an den Start brachte. Im Sattel eines weiteren Iwans, diesmal mit „W“, ging Aurelia Drywa an den Start. Die Polin und der Pacific-Nachkomme komplettierten das Treppchen und wurden Dritte (35,4 Punkte).

Platz vier wurde es für ein weiteres deutsches Paar: Laura Jahn und die Cassini I-Tochter Sööte Deern (38,6 Punkte).

Darüber hinaus wurde eine lange Prüfung auf Zwei-Sterne-Niveau für Ponyreiter ausgetragen. Die ersten beiden Plätze belegten hier Moa Elofsson mit Waterloo (36,1 Punkte) und Julie Axell Bramervaer mit Odden’s Replay (38,3 Punkte) aus Schweden. Inkeri Laiho und Pony Ewan Stone (41,9 Punkte) belegten den dritten Platz.

Alle Ergebnisse des Vielseitigkeitsturniers in Sopot finden Sie hier.

