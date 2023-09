Strzegom: Felix Etzel Dritter, Anna Siemer Vierte und Siebte im CCI4*-S

Auch im polnischen Strzegom wird dieses Wochenende Busch geritten und einige deutsche Kaderreiter sind mit dabei.

Der Däne Peter Flarup konnte sich mit einer flotten Geländerunde, für die er nur zwei Zeitfehler kassierte, von Rang 22 nach der Dressur an die Spitze der Zwischenwertung vorarbeiten. 36 Minuspunkte schlagen derzeit für ihn zu Buche. Der Spanier Esteban Benitez Valle und Utrera AA hatten in der Dressur 31 Minuspunkte, Rang sieben. Nun sind es 36,2.

Ebenfalls deutlich verbessern konnten sich die beiden deutschen Paare Felix Etzel auf dem Trakehner Polartanz und Anna Siemer mit ihrer bewährten Butt’s Avondale. Etzel hatte 31,6 Minuspunkte auf dem Viereck. Aus dem Cross kam er mit 6,4 Zeitfehlern. Das bringt ihn in der Zwischenwertung auf Rang drei mit 38 Minuspunkten. Anna Siemer und Avondale waren 13. nach der Dressur und sind nun Vierte (41,2).

Mit der neunjährigen OS-Stute Lillybelle EA v. Diarado ist Siemer zudem Siebte (44,5).

Weitere Ergebnisse

Im CCI3*-S für Siebenjährige führt Belgiens Lara de Liederkerke-Meier mit zwei gleich Diarado-Nachkommen. Kiarado d’Arville hat 35,6 Minuspunkte auf dem Konto, Quintus 39,9. An dritter Stelle rangiert Andreas Dibowski auf der Holsteiner Livello-Tochter Lillet, Bundeschampionesse 2021, mit 45,2 Minuspunkten.

Sven Lux und die belgische Stute Kallista v. Chatman sind Fünfte (47,5), Anna Siemer und die Hannoveraner Stute Pirate Smile v. Cicero Z van Paemel Siebte.

Im CCI3*-S für ältere Pferde belegt Antonia Baumgart mit Lamango v. La Calido und Lagavulin v. Livello die Plätze eins (39,2) und drei (44,2). Michael Jung und sein EM-Vierter von 2021, der Holsteiner Wild Wave v. Water Dance xx, hatten nach der Dressur in Führung gelegen, ließen sich im Gelände aber viel Zeit und sind nun Vierte (45,7). Wild Wave war 2022 bei gar keinem CCI am Start gewesen und dieses Jahr nur in einer Handvoll kleinerer Prüfungen.

Alle Ergebnisse aus Strzegom finden Sie hier.