Strzegom: Katharina Tietz siegt in CCI4*-S, starkes deutsches Ergebnis

Im polnischen Strzegom nutzten viele Deutsche das wie immer riesengroße Angebot. Katharina Tietz siegte in der sportlich wertvollsten Prüfung, der CCI4*-S.

Für Katharina Tietz und den von ihrer Mutter Monika gezogenen Hannoveraner Chapeau Claque v. Concours Complet war es der zweite Start auf 4*-Niveau. Das Debüt hatten die beiden, ebenfalls in einer Kurzprüfung, in Wiesbaden beim Pfingstturnier gegeben. Damals waren es noch 56,6 Minuspunkte. Diesmal mehr als 20 „Miese“ weniger. Auf ihr Dressurergebnis von 34,4 addierten sich lediglich 0,8 Zeitstrafpunkte aus dem Cross und ein Abwurf. Macht summa summarum 39,2 Punkte und den Sieg. 33 Pferde waren angetreten. 22 davon beendeten die Prüfung in Strzegom.

Doppelte Freude bei Katharina Tietz

Strzegom wird für Katharina Tietz sicherlich in bester Erinnerung bleiben. Denn auch mit ihrem zweiten Pferd, Aspen T v. Canstakko-Sir Shostakovich xx landete sie noch auf dem Podium. Mit 43,4 Minuspunkten war es Platz drei für den zwölfjährigen Hannoveraner, der ebenfalls von ihrer Mutter gezogen wurde. Den Doppelsieg vereitelt hatte die Niederländerin Sanne de Jong, die mit 40,9 Punkten im Sattel von Jersey MBF Zweite wurde.

Unter dem besten Dutzend der Prüfung waren zehn Kombinationen aus Deutschland. Libussa Lübbecke und Darcy v. Larimar wurden Vierte (44,0). Dahinter platziert Arne Bergendahl mit Luthien (44,1) und Checkovich (49,5) gleich zwei Pferde.

Züchterisch besonders interessant: Der Vater des siegenden Pferdes, Concours Complet, ist ein mütterlicher Halbbruder des drittplatzierten Aspen T. Und wer sich wundert, warum der Name dieses Hannoveraners mit A und nicht mit C beginnt: Die beiden gehen auf die A-Familie von Friedrich Butt zurück, deren berühmtestes Aushängeschild Ingrid Klimkes unvergessener „Braxxi“, Abraxxas, ist.

Die Ergebnisse der Prüfung finden Sie hier.