Children EM Dressur 2022: Gold für Martha Raupach, Silber an Lotta Plaas

Super Abschluss für Martha Raupach und Lotta Plaas bei der Europameisterschaft der Children in der Dressur im ungarischen Pilisjászfalu. Raupach gewinnt mit knapp fünf Prozent Vorsprung die Goldmedaille vor ihrer Teamkollegin Lotta Plaas.

Was für ein Sieg für Martha Raupach. Die Einzelgoldmedaille bei einer Europameisterschaft zu gewinnen, ist das eine. Das andere ist aber das Wie. Und da muss man sagen: atemberaubend! Die Schülerin aus Holdorf in Weser-Ems punktete in allen Kriterien mit ihrem Wallach Jack Sparrow.

Bei den Children, der Altersgruppe bis 14 Jahre, wird nicht nur die Vorstellung innerhalb der Ausgabe wie auf einem normalen Turnier beurteilt. Es gibt auch Noten – und Richter! – die ausschließlich für die Aspekte Sitz, Hilfengebung, Ausführung/Präzision und Gesamteindruck. In diesen Bereichen kam die neue Europameisterin auf 9,25 (Sitz und Gesamteindruck: 9,5/Hilfen und Ausführung: 9,0) und ihre technische Beurteilung war auch Platz eins bei allen Beurteilenden (74,259). Daraus ergab sich für Martha Raupach ein Endergebnis von 83,596 Prozent. Sie fährt also mit zwei Goldmedaillen nach dem Teamerfolg vom Freitag zurück nach Niedersachsen.

Gold Raupach, Silber für Nachrückerin Plaas

Platz zwei und damit die Silbermedaille ging ebenso nach Deutschland. Lotta Plaas war mit dem 20 Jahre (!) alten Trakehner Balscamico kurzfristig als erste Reserve nachgerückt. Man muss feststellen: Die beiden haben die sich ihnen bietende Chance zu nutzen verstanden. Und Nerven haben sie auch bewahrt. Sie gingen als letztes Starterpaar ins Viereck. Und sie lieferten. Lediglich in der ersten Kurzkehrtwendung verkantete sich der Hertug-Sohn etwas, dem stand aber beispielsweise ein lehrbuchreifes Zügel aus der Hand kauen lassen im Trab entgegen. In der technischen Note sahen die Richter sie auf den Plätzen zehn, drei und zwei. Ihren gestreckten, handunabhängigen Sitz fanden sie nahezu „sehr gut“ (8,55/2.).

Das Paar kam auf 78,707 Prozent und konnte damit die bis dahin an zweiter Stelle liegende Niederländerin Sophie van Norel mit Itrina noch auf die Bronzeposition verdrängen (78,551).

Auf den weiteren Plätzen waren die Abstände äußerst knapp. Alessa Marie Maas und Floricella, die Teamkollegin von Martha Raupach und Lotta Plaas hatte mit der siebenjährigen Floricella gerade einmal 0,619 Prozentpunkte weniger als die Drittplatzierte Niederländerin. Die 77,932 Prozent bedeuteten Platz sechs.

Die Belgierin Amber Hennes wurde mit Allegro van het Trichelhof Vierte (78,059), die NiederländerinBritt Kikkert van der Linde mit Dark Knight Texel Fünfte (77,991).

