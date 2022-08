Ingrid Klimke und Franziskus siegen mit 80 Prozent+ in Kür in Münster

82,225 Prozent bekamen Ingrid Klimke und Franziskus in der Kür beim Turnier der Sieger. Damit setzten sie sich deutlich an die Spitze des Sextetts, das unter Flutlicht vorm Schloss in Münster um die Wette tanzte.

Franziskus kennt das Viereck vorm Schloss in Münster gut. Aber dass er vor dem „Tanz mit Franz“ als Bronzemedaillengewinner des Teamwettbewerbs bei den Weltmeisterschaften angekündigt wird, war neu. Das hat sich der Deckhengst dann extra Mühe gegeben, wo ihm doch in Herning der Auftritt in der nächtlichen Kür leider verwehrt geblieben war.

Sechs Pferde hatten sich im Grand Prix für die Kür qualifiziert. Schon hier hatte Franziskus die Nase vorn gehabt. Etwas, das er ja ausbildungsbedingt gerne hat und was ihn im Dressursport von so vielen seinen Konkurrenten unterscheidet. Mit A-Noten zwischen 76,5 und 81,25, mithin eine recht große Spanne in der individuellen Einschätzung der Richter, und B-Noten zwischen 82 und 88 Prozent setzte sich das routinierte Paar souverän an die Spitze. Untermalt von spanischen Partyhits tanzte Franziskus. Ein choreographisches Highlight der Kür: Innerhalb der Galopptour die Abfolge Traversale, fliegende Wechsel von Sprung zu Sprung (und zwar Mengen!) und anschließend direkt wieder Traversale.

Hinter Franziskus wird es schwedisch

Mit dem Württemberger Aplemento v. Sir Oldenburg hatte die Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson unlängst in Verden den Grand Prix gewonnen. Die Kür des hellbraunen Wallachs setzte musikalisch auf Hits der vergangenen 15 Jahre – Ed Sheerans „Bad Habits“ zum Einreiten, Justin Timberlakes „Can’t stop the feeling“ in einer Version, in der dezente Streicher dominierten, zu Piaffen und Passagen. Das war den Richtern 77,975 Prozent unterm Strich wert, Platz zwei.

Dritte wurde Carina Scholz, die den Schwerpunkt ihrer Kür voll und ganz auf das Talent für Piaffen und Passagen, die ihr kalibriger Hannoveraner mitbringt, abgestimmt hat. Der 15-jährige Tarantino landete mit 77,750 Prozent knapp hinter der „eingemeindeten“ Schwedin, die für den Reitverein Appelhülsen reitet.

Andrea Timpe auf Don Carismo wurde Vierte (73,875), Marcus Hermes mit der 13-jährigen Delice Fünfter (72,975) vor Anna-Christina Abbelen mit Sam Donnerhall.

Die Ergebnisse finden Sie hier.