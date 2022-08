David Will siegt in Münster in Qualifikationsspringen zum Großen Preis

Beim Turnier der Sieger hieß es: David Will siegt in Münster! Niemand kam an ihm im Qualifikationsspringen für den Großen Preis, der eine Etappe der Riders Tour ist, vorbei. Am dichtesten dran war Marcus Ehning.

David Will siegt in Münster mit My Prins van Dorperheide. Dabei setzte sich der 34-Jährige gegen sieben andere Stechteilnehmer durch. Das unter Flutlicht ausgetragene Springen der Großen Tour auf dem Turnier der Sieger war die Qualifikation für den Großen Preis am Sonntag. Dieses Springen wiederum ist gleichzeitig die fünfte Etappe der Riders Tour.

So lange hat David Will den zehnjährigen Schimmelwallach My Prins van Dorperheide v. Zilverstar T noch gar nicht unter dem Sattel. „Das ist erst mein drittes Turnier mit My Prins van Dorperheide. Er hat einen riesengroßen Galopp, darum hatte ich vor, diesen Galoppsprung einfach auszunutzen. Dass es sich dann so gut gefügt hat, hat mich auch überrascht“, bilanzierte Will. „Zum letzten Sprung brauchten wir nur sechs Galoppsprünge statt sieben. Dann hat einfach alles gepasst.“

Die Uhr für das Duo aus Marburg blieb bei 37,89 Sekunden stehen. Damit gelang Will der schnellste von sechs Nullfehlerritten in diesem Springen. 15.000 Euro gab es für den Sieger. Noch im Juli hatte Besitzer Gerald Nothdurft den „Prinsen“ aus belgischer Zucht turniermäßig vorgestellt. In Pinneberg auf Hof Waterkant hatte My Prins van Dorperheide sein Debüt unter David Will gegeben.

Zweiter wurde vor vollen Tribünen Marcus Ehning mit dem NRW-Landbeschäler A la Carte NRW. Das routinierte Paar benötigte 38,39 Sekunden und verwies den Schweizer Alain Jufer auf Cornet Mmn auf rang drei. Ihnen folgten Tim Rieskamp-Goedeking und Ventago, Marcel Marschall mit Extra Strong und der Japaner Eiken Sato mit Chilensky Jra als Sechster.

Dieser Schimmel hat nun Pause. Aber im Großen Preis am Sonntag wird David Will ebenfalls im Sattel eines Schimmels zu erleben sein. Er wird Concordia satteln, eine Tochter von Colorit, dessen Karriere unter David Will begonnen hatte.

In der Riders Tour Wertung führt Sophie Hinners, die Freundin von Wills Geschäftspartner Richard Vogel. Sie hat in Münster schon mehrfach die Ehrenrunden angeführt.

Die Ergebnisse finden Sie hier.