Ingrid Klimke und Franziskus gewinnen Grand Prix beim Turnier der Sieger

Ingrid Klimke und Franziskus haben geliefert bei ihrem Heimspiel in Münster und sicherten sich gegen starke Konkurrenz den Grand Prix beim Turnier der Sieger.

Satte 77,560 Prozent gab es für Ingrid Klimke und Franziskus für ihren Auftritt im Grand Prix de Dressage beim Turnier der Sieger in Münster, der Qualifikation sowohl für die Kür als auch für den Special. Die Dressurprüfungen sind national ausgeschrieben, dürfen also anders als bei internationalen Turnieren mit Gerte geritten werden. Insofern ist es schwierig von einem neuen Personal Best zu sprechen. Dennoch: Auf internationalem Parkett lautete ihre letzte Bestmarke 75,683 Prozent, die es für ihren Grand Prix bei den Weltmeisterschaften in Herning gab.

Platz zwei ging mit 76,80 Prozent an den Louisdor-Preis Sieger von 2020, Bonheur de la Vie mit seiner Besitzerin und Ausbildung Sandra Nuxoll im Sattel. Dichtauf folgten Dorothee Schneider und First Romance mit 76,460 Prozent – auch das ein Ergebnis, das die beiden auf internationalem Parkett noch nicht erreicht haben und Chefrichter Peter Mannheims bei C hatte die beiden mit 77,10 auf Rang eins.

Die weiteren Plätze gingen an Anabel Balkenhol und High Five (74,240), Carina Scholz im Sattel von Tarantino (73,90) und Isabell Werth mit dem Oldenburger Hengst Budhi, den sie aktuell für ihre Schülerin Luca Collin reitet (72,620).

Intermédiaire II

Vor den Grand Prix-Pferden und -Reitern waren schon die „Stars von Morgen“ in der Intermédiaire II auf dem Viereck. Hier siegte der zehnjährige Hannoveraner Wallach De Luca v. De Niro unter Marcus Hermes mit 71,974 Prozent. Carina Scholz ritt den elfjährigen Schweizer Quaterback-Sohn Quinto mit 70,105 Prozent auf Rang zwei vor Hannah Cichos und ihrem Holsteiner Wallach Dias de Rio (69,447).

Ein Wiedersehen gab es Münster mit einem anderen von Sandra Nuxoll ausgebildeten Grand Prix-Pferd: der elfjährigen Oldenburger Stute Hanami v. Dante Weltino. Sie wurde ja Anfang des Jahres an Louisa Deutschbauer verkauft. Bislang hatten die beiden noch kein Schleifenglück. Heute wurden es 67,263 Prozent und Rang sieben, allerdings auch keine Platzierung.

Alle Ergebnisse aus Münster finden Sie hier.