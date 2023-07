Tragischer Tod von Nadine Marzahls Valentine überschattet CCI4*-S Jardy in Frankreich

Dass Calvin Böckmann beim CCI4*-S Jardy auf einem aussichtsreichen vierten Platz nach dem Gelände rangiert, wird zur Randnotiz. Denn beim Vielseitigkeitsturnier westlich von Paris musste Valentine FRH, die Hannoveraner Stute von Nadine Marzahl, nach einem Trümmerbruch eingeschläfert werden.

Gerade noch waren sie Vierte der Deutschen Meisterschaften in Luhmühlen geworden: Nadine Marzahl und Valentine. Doch wenige Wochen nach dem Erfolg in der Lüneburger Heide hat die Karriere der Hannoveraner Stute ein jähes Ende genommen. Nach etwa „Dreiviertel des Kurses“, schreibt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in einer Pressemitteilung, habe sich die Fuchsstute auf offener Strecke einen Trümmerbruch zugezogen. Die Verletzung wurde von den Tierärzten vor Ort als so schwer eingeschätzt, dass sie rieten, die 16-Jährige einzuschläfern.

„Ich kann es noch nicht fassen und bin unheimlich traurig. Das ist das Schlimmste, was einem als Reiter passieren kann. Valentine war mein Herzenzpferd und uns verbindet mehr als nur der Sport. Ich kenne sie so lange und bin immer davon ausgegangen, dass sie einmal ihren Lebensabend bei uns verbringt. Wenn es irgendwie gegangen wäre, hätten wir sie auf jeden Fall mit nach Hause genommen“, wird Nadine Marzahl in der Pressemitteilung zitiert.

Nadine Marzahl und Valentine – die gemeinsame Karriere

Vor elf Jahren wurde die Vielseitigkeitsszene erstmals auf die Kombination Nadine Marzahl/Valentine aufmerksam. Fünfjährig wurde die Hannoveraner Stute 2012 in Warendorf Vize-Bundeschampionesse. In den beiden folgenden Jahren startete Marzahl mit der Valentino-Tochter bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde in Frankreich. Ab 2015 waren sie im internationalen Sport angekommen. 2017 gingen sie erstmals bei Deutschen Meisterschaften an den Start. Das Karriere-Highlight war 2019 die Teilnahme an den Europameisterschaften in Luhmühlen. Nadine Marzahl und Valentine sind in zehn Jahren gemeinsam in 61 internationalen Prüfungen am Start gewesen.

Der Nationenpreis im französischen Jardy wird am Sonntag entschieden. Das deutsche Team ist geplatzt, nicht nur wegen des tödlichen Unfalls. Antonia Baumgart war neben Calvin Böckmann die einzige aus dem Team, die mit Lamango die Geländestrecke beenden konnte. Josephine Schnaufer-Völkel und Singapure kamen nur bis Hindernis vier, wo sie zwei Vorbeiläufer kassierten.

Das Zwischenklassement in Jardy.