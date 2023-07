Jolie Marie Kühner gewinnt Bronze bei der EM-Springen der Children

Bei der EM-Springen der Children gab es eine Bronzemedaille für Deutschland: Jolie Marie Kühner hatte es in Stechen der besten Fünf geschafft!

Fünf Parcours, keinen Abwurf – das schafften bei der EM-Springen der Children im italienischen Gola Minore vier Kombinationen. Im Stechen der besten Fünf nach den Wertungsprüfungen bei diesen Europameisterschaften konnte Jolie Marie Kühner die drittschnellste Zeit erreichen. Das war die Bronzemedaille in der Einzelwertung! Mit dem Holsteiner Dialo v. Diarado-Levisto musste die Tochter des international für Österreich startenden Max Kühner aus der Nähe von München lediglich zwei anderen Reiterinnen den Vortritt lassen.

Bei Familie Kühner steht der Wallach seit nicht einmal einem Jahr. Bis 2022 ging er hocherfolgreich unter Pheline Ahlmann. Sie ritt ihn unter anderem auf Hof Waterkant beim CSI4* Pinneberg. Zuvor hatte Phelines Bruder Hannes den Holsteiner geritten, im Nachwuchsbereich, aber auch auf CSI2*-Turnieren. Sechs Jahre war der Wallach bei den Ahlmanns im holsteinischen Dreher beheimatet.

EM-Springen der Children: Gold für Belgien

Children-Europameisterin wurde die Belgierin Clémentine Lux mit Cash de L’Ecuyer, einem Sohn des Holsteiner Cassini-Sohns Cassander C. Das Paar war im entscheidenden Stechen 0,75 Sekunden schneller als Bronzemedaillengewinnerin Kühner (0/32,72). Enger war die Entscheidung zwischen Silber und Gold: 14 Hundertstel Sekunden gaben den Ausschlag zum Vorteil der Belgierin. Silber ging nach Spanien an Uxue Aruzza Rodrigues und ihren 14-jährigen Spanier Clarin de Llamosas (0/31,11). Auch er hat einen Holsteiner Vater und eine äußerst prominente Holsteiner Großmutter: Vater Clarence ist über seine Mutter Kira v. Lavall ein Halbbruder zu Casall.

Acht Paare wurden ex aequo an Position zehn platziert bei der EM-Springen der Children. Darunter befanden sich auch die Deutschen Luise Kohnle mit Dressed for Success und Collin Sorg mit Casillas. Brianne Beerbaum, maßgeblich am Mannschaftsgold Mitte der Woche beteiligt, schloss ihr erstes Championat im Sattel von Carlucci auf Platz 24 ab.

Ergebnisse EM-Springen der Children 2023 in Gorla Minore.