U25-Förderpreis Vielseitigkeit 2023 an Calvin Böckmann

Mit seinem super Auftritt beim Nationenpreisturnier in Arville am vergangenen Wochenende hat Calvin Böckmann seinen Gesamtsieg im diesjährigen U25-Förderpreis Vielseitigkeit besiegelt.

Schon vor Arville lag Calvin Böckmann in Führung im U25-Förderpreis Vielseitigkeit. Doch mit seiner Nullrunde im Cross des CCIO4*-S, dem siebten Platz in der Einzelwertung und dem besten Ergebnis der U25-Reiter konnte er seinen Vorsprung noch einmal uneinholbar ausbauen. Mit 255 Punkten führt er die Gesamtwertung an vor Libussa Lübbeke (190) und Anna Lena Schaaf (150).

Neben Arville war Calvin Böckmann schon in Strzegom, Wiesbaden und Luhmühlen Punkte gesammelt mit Altair de la Cense und The Phantom Of The Opera. Das brachte ihm zunächst eine Startgenehmigung für den CHIO Aachen ein. Hier hatte er zwar einen Sturz am Wasser mit Altair de la Cense, wurde aber dennoch als Reservist für die Europameisterschaft in Haras du Pin gesetzt. Es wäre sein erstes Seniorenchampionat gewesen, nachdem er im Nachwuchslager EM-Medaillen in allen Farben sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung gewinnen konnte.

Libussa Lübbeke ist wie Calvin Böckmann als Sportsoldatin am DOKR in Warendorf ansässig. Sie war zwar nicht platziert, hinterließ mit ihrer Caramia aber dennoch einen sehr guten Eindruck bei ihrem CHIO Aachen-Debüt. Neben Caramia sammelte sie auch Punkte mit Darcy F. Auch sie hat bereits EM-Medaillen im Nachwuchslager gewonnen, war bei zwei Einsätzen zweimal Mannschaftseuropameisterin, erst bei den Ponys, zuletzt 2021 im Junge Reiter-Lager.

Wenn es um Medaillen geht, davon hat Anna Lena Schaaf schon einen ganzen Schrank voll. Hier ein Auszug: 2016 Doppeleuropameisterin mit Pony Pearl, 2019 Doppel-Europameisterin der Junioren mit Fairytale aka „Fine“, 2021 Teamgold und Einzelsilber bei den Jungen Reitern, ebenfalls mit Fine. Die 16-jährige vom Opa gezogene und von Schaaf ausgebildete Rheinländer Stute war es auch, die Anna Lena bei ihrer ersten Senioren DM in Luhmühlen auf Anhieb die Bronzemedaille bescherte. Zwei weitere goldene FEI Medaillen hat sie von den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde mit heim gebracht, beide gewonnen von ihrer großen Zukunftshoffnung, der Stute Lagona.

Über den U25-Förderpreis Vielseitigkeit

Der U25-Förderpreis Vielseitigkeit wird maßgeblich von Prof. Bernd Heicke unterstützt, der auch schon an der Entwicklung der Perspektivgruppe am DOKR beteiligt war. Er war selbst früher Jagdreiter und bezeichnet die Vielseitigkeit als eine seiner Leidenschaften. Eine der ersten, die von seinem Engagement profitiert hat, war Julia Krajewski. Unter anderem investierte Prof. Heicke in die junge französische Stute Amande de B’Nèville. Wie die Geschichte ausging, ist bekannt.

Jüngere Beispiele, die durch die Förderung der Altersgruppe U25 den Sprung in den ganz großen Seniorensport geschafft haben, gibt es auch. Da ist zum einen Alina Dibowski, die im vergangenen Jahr als Einzelreiterin zum deutschen Aufgebot bei den Weltmeisterschaften in Praton del Vivaro zählte. Oder auch Jérôme Robiné. Er hat zweimal die Gesamtwertung des U25-Förderpreises gewonnen. Dieses Jahr lagen seine Prioritäten woanders. Er war er in Luhmühlen erstmals auf Fünf-Sterne-Niveau im Einsatz und belegte auf Anhieb Rang zehn. Danach ging er als Einzelreiter bei der EM in Haras du Pin an den Start, beendete als Siebter und damit drittbester Deutscher.