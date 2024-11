Vielseitigkeit Marbach: neue Turnierleitung

Die Marbacher Vielseitigkeit, die traditionell zu Beginn der grünen Saison ausgetragen wird, bekommt eine neue Leitung.

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist!“ – So beginnt der „Marbach Eventing“-Instagram Post. In dem Beitrag wird bekannt gegeben, dass es einen Staffelstabwechsel in der Turnierleitung gibt. Iris Goedicke-Ruggaber und Dieter Aldinger übergeben nach fünf Jahren an ein neues, aber ebenso erfahrenes Team: Für die sportliche Leitung zeichnet zukünftig Daniele Vogg verantwortlich. Dr. Anna Fecke und der bisherige stellvertretende Turnierleiter und Zweiter Vorsitzende der IGV, Klaus Bauer, haben ab 2025 die Turnierleitung inne. Komplettiert wird die Runde vom neuen Ersten Vorsitzenden der IGV Baden Württemberg, Holger Sontheim.

Danièle Vogg, die Agrarwissenschaften studiert hat, ist dem Vielseitigkeitssport seit Kindesbeinen an verbunden. Sie ist selbst bis zu den Europameisterschaften der ländlichen Reiter geritten. Seit 2002 ist sie auf dem Weiherhof in Radolzell beheimatet und hat das gesamte Management der Pferde und des Hofes in der Hand. Ihre drei Söhne reiten erfolgreich Vielseitigkeit. Felix Vogg hat für die Schweiz an drei Olympischen Spielen teilgenommen. Auf dem Weiherhof findet jedes Jahr ein Vielseitigkeitsturnier bis CCI3*-S statt.

Für die Marbacher Vielseitigkeit 2025 sind eine kurze Zwei- und eine kurze Viersterne-Prüfung geplant. Im Jahr darauf, 2026, feiert die Marbacher Vielseitigkeit 40-jähriges Jubiläum und passend dazu gibt es ein besonderes Highlight: Weil Aachen 2026 Jahr die Weltmeisterschaften ausrichtet, hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) die Ausrichtung des Nationenpreises an Marbach vergeben.