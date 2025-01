Wellington: Richard Vogel gewinnt Großen Preis

Gleich zu Jahresbeginn stand Springreiter Richard Vogel wieder ganz oben auf dem Podium: Auf Event de l´Heribus gewann er in Wellington den Großen Preis.

Wellington/USA – Gleich am Neujahrstag konnte Springreiter Richard Vogel in Wellington/Florida den ersten Sieg für sich verbuchen. Am nächsten Tag folgten gleich zwei weitere Siege. Der 5. Januar brachte schließlich Sieg Nummer vier. Dieses Mal war Vogel im ersten Großen Preis des diesjährigen Winter Equestrian Festival (WEF) unschlagbar.

Besonders freute er sich, dass dieser Sieg auf einem Neuzugang im Stall möglich wurde. Event de l´Heribus wurde vor zehn Jahren in Luxemburg gezogen. Der Wallach stammt von Emir de Vy ab, aus einer Komanche des Fontenis-Mutter. Er wurde vor Vogel von Sabrina Berger geritten.

„Ich freue mich sehr auf die Zukunft mit ihm“, gab Richard Vogel begeistert nach seinem Sieg zu Protokoll. „Es ist toll, die Saison so zu beginnen und ein spektakulärer Start für unsere Partnerschaft. Vor circa einem Jahr habe ich Familie Berger ein anderes Pferd abgekauft und ‚Sven‘ im Stall gesehen. Schon damals konnte ich erkennen, dass er richtig schlau ist. Ich kannte ihn von Videos und verfolgte das Pferd ein wenig, aber sie waren nicht bereit, ihn zu verkaufen. Vor zwei Monaten durfte ich ihn dann doch probieren und das Gefühl war gleich sehr gut.“

Es hat Richard Vogel nicht getrogen. Denn seine 34,08 Sekunden waren für alle weiteren elf Stechteilnehmer nicht zu erreichen. Platz zwei ging in 34,24 Sekunden an den Iren Shane Sweetnam auf Gilona AO vor der US-Amerikanerin Jacqueline Ruyle und der Clarimo-Tochter Cyramo Z und McLain Ward mit High Star Hero.

Das komplette Ergebnis des Großen Preises gibt es hier.