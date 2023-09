Wir stellen vor: Der neue Wintec Isabell Icon!

Hightech-Materialien Das Equi-Suede® Material ist weich mit gerade genug Elastizität, um sich mit der/dem Reitenden zu bewegen. Das macht es von vom ersten Ritt an bequem und sorgt für den perfekten Grip – auch bei Nässe. Ein Equi-Leather® Schutz am Sattelblatt schützt den Sattel dauerhaft vor Abnutzung durch die Reitstiefel. So bleibt der Sattel immer in einem Top-Zustand.