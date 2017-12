Zehn Dinge, die Sie über Michael Jung wissen müssen – und was die anderen so sagen

„Living legend“, „Ze Terminator“ oder auch einfach nur „Super-Michi“ – spätestens seit seinem unfassbar souveränen Start-Ziel-Sieg beim CCI4* in Badminton und dem damit verbundenen Rolex Grand Slam ist Michael Jung endgültig unsterblich. Aber – wir haben da ein paar Dinge recherchiert, die Sie über den Mann aus dem Schwarzwald vielleicht noch nicht wissen …

Ein Talent von Kindesbeinen an

1992 war Michael Jung zarte zehn Jahre alt und sein Vater Joachim, selbst Pferdewirtschaftmeister und in allen Sätteln bis Klasse S erfolgreich, kam auf die Idee, ein Bild seines Sohns zum St.GEORG zu schicken. Damals gab es die Rubrik „Trainer Tipps“ in jeder Ausgabe, US-Springlegende George Morris analysierte die Fotos. Das Talent von „Super-Michi“ hat Morris schon damals erkannt. Und weil wir gerade bei der Familie sind: Ohne seine Eltern Joachim und Brigitte (macht die leckersten Butterbrezeln, die Journalsiten jemals gegessen haben) und seinen Bruder Philipp (regelt die „PR“) würde das Unternehmen „Super-Michi“ nicht laufen. Erfolg ist immer auch eine Frage des Teams.

Er schrieb zu dem Bild: „Der Reiter zeigt eine sehr gute Beinhaltung, das Gesäß kommt korrekt aus dem Sattel. Man sieht deutlich, dass die Beinhaltung besser ist als bei den meisten älteren Reitern. Die Absätze sind heruntergedrückt, die Fußgelenke gewinkelt, die Zehenspitzen zeigen nach außen, Der Unterschenkel liegt am Pferdeleib, die Bügel haben die richtige Länge. (…) Die Hände gehen korrekt mit der Bewegung mit, könnten allerdings noch etwas weiter vorgehen. Alles in allem handelt es sich hier um ein hervorragendes Stilfoto, von dem einige erfahrenere Reiter noch lernen können.“