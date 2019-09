Björn Nagels Online-Auktion: Nerrados Kinder heiß begehrt

Nachdem die Zuchtstuten ja bereits am Wochenende unter den virtuellen Hammer kamen, endete gestern die Online-Fohlenauktion von Björn Nagel. Besonders die Kinder des Nerrado waren begehrt.

Der zwölfjährige Holsteiner Hengst Nerrado v. Nekton-Acorado begann seine internationale Karriere einst mit Björn Nagel im Sattel und geht inzwischen unter Hannes Ahlmann, mit dem er unter anderem Mannschaftssilber bei den Europameisterschaften der Junioren gewann.

Dass Nerrado seine Qualitäten auch vererbt, hat er bereits bewiesen. Er hat bereits S-erfolgreiche Nachkommen und drei gekörte Söhne sowie mehrere eingetragene Zuchtstuten vorzuweisen.

So war es nicht weiter verwunderlich, dass die Nerrado-Kinder bei Björn Nagels erster Online-Auktion am gefragtesten waren. Den Spitzenpreis erzielte der von Nagel selbst gezogene Nerrado Junior v. Nerrrado-Cooper van de Heffinck mit 8.500 Euro. Er wechselte in die USA.

Ein Nerrado-Enkel ist über seinen Vater Necofino der für 8000 Euro zugeschlagene Nepomuk. Er bleibt ebenso im Lande wie der Emerald-Sohn Elvis, der in den Sportstall Puschak verkauft wurde.

Ebenfalls in prominente Hände gelangte die Vagabond de la Pomme-Tochter Valerie, ebenfalls aus der hauseigenen Zucht. Pius Schwizer erhielt den Zuschlag.

Alles in allem brachten die 14 Fohlen 91.350 Euro und einen Durchschnittspreis von 6.517 Euro. Björn Nagels Fazit: „Ich bin vollauf zufrieden und das System hat super funktioniert.“