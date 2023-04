Blue Hors eröffnet Dependance in Deutschland

Das dänische Gestüt Blue Hors hat beschlossen, einen deutschen Ableger zu eröffnen, um der Nachfrage der Züchter gerecht werden zu können. Sechs Hengste sollen nun in Niedersachsen stationiert werden, darunter ein Oldenburger Hauptprämiensieger.

Blue Hors Wohlde wird die neue Dependance der dänischen Hengststation im niedersächsischen Winkelsett heißen. Schon am 18. April der EU-Besamungsstation ist die Eröffnung geplant. Star des Hengstaufgebots ist der Oldenburger Hauptprämiensieger Zackerey v. Zack. Er wird begleitet von Blue Hors Monte Carlo (v. Dream Boy), Feinstar, dem Prämienhengst Bondo, Glamourville und Bonfilio.

„Wir freuen uns darauf, ein neues Kapitel aufzuschlagen und in zentraler Lage den deutschen Züchter einen noch besseren Service anbieten zu können“, sagte Zuchtleiter Martin Klavsen. Die Idee für eine deutsche Zweigstelle sei bei der Hengstvorführung in Vechta entstanden. Das Interesse der Züchter sei so groß gewesen, dass man sich entschlossen hat, die Aktivitäten in Deutschland zu verstärken und auszubauen.

Zuchtleiter Martin Klavsen wird auch auf der Station Blue Hors Wohlde die Zügel in der Hand haben. Unterstützung erhält er dabei unter anderem von den Pferdefachleuten Susanne und Jens Meyer, die ja einst selbst eine Hengststation in Dorum hatten. Jens Meyer war auch bislang als Zuchtberater tätig. Seine Frau Susanne mit sich um Samenbestellung und Versand kümmern.

Um noch schneller an Frischsamen der Blue Hors-Hengste in Dänemark (St. Schufro, Santiano, Don Olymbrio, Farrell, Baron) zu kommen, wurde ein Express-Kurier eingerichtet, der dafür sorgt, dass der Samen Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags noch am Tag der Bestellung in Wohlde eintrifft und dort abgeholt werden kann. Es besteht auch die Möglichkeit, Stuten bei Blue Hors Wohlde vor Ort besamen zu lassen. Der Samen wird aber auch weiterhin deutschlandweit verschickt, dann mit Lieferung am Folgetag.

www.bluehors.com