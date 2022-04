Bundeschampionate: nun auch Titel für siebenjährige Dressurpferde, HKM neuer Titelsponsor

Am Freitag verkündeten Soenke Lauterbach, Generelsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und Jonas Niemeyer, CEO von HKM, dass die „Bundeschampionate“ zukünftig mit dem Präfix „HKM“ versehen sind, denn das Unternehmen ist neuer Titelsponsor. Außerdem kommt ein ganz neuer Titel, ergo eine neue Prüfung dazu.

Während es für die siebenjährigen Springpferde ja schon länger ein Bundeschampionat gibt, kommt dieses 2022 auch für die gleiche Altersklasse bei den Dressurpferden hinzu. Geritten wird in Warendorf dann eine Aufgabe in Anlehnung an die Aufgabe für Siebenjährige bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde.

Teilnahmeberechtigt sind deutsche Reitpferde, für die zweimal mindestens 70 Prozent in einer Dressurprüfung Klasse M** oder einmal 68 Prozent in einer Dressurprüfung Klasse S nachgewiesen werden kann, die am Finale der sechsjährigen Dressurpferde bei den Bundeschampionaten oder bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teilgenommen haben oder siebenjährige deutsche Reitpferde mit vergleichbaren Leistungen, die mit einem ausländischen Reiter im Ausland erzielt wurden.

Auch für die Springpferde wurden im Rahmen des neuen Sponsorenvertrags einige Änderungen beschlossen. So wurde das Preisgeld für jedes Finale der Springprüfungen deutlich gesteigert auf 25.000 Euro. Auch wird der Wettbewerb für ältere (ab achtjährige) Springpferde attraktiver in Bezug auf das Preisgeld: 25.000 Euro gibt es auch hier für die Haferkasse. Aber bereits in den Vorrunden sollen sich die Preisgelder verdoppeln bis verdreifachen, lässt die FN verlauten.

Die sechsjährigen Springpferde und ihre Reiter sollen sich indes bis zum Finale vor allem auf den Stil konzentrieren. Die 40 Paare mit den besten Wertnoten qualifizieren sich für das Finale. Und erst dort angekommen, in einer Springprüfung der Klasse M** mit Stechen, entscheidet die Zeit über den Titel des Bundeschampions bzw. der Bundeschampionesse.

Zeitgemäßer und professioneller

„Die Bundeschampionate sind das Schaufenster der deutschen Pferdezucht und auch unseres Ausbildungssystems. Deshalb wollen wir, dass die Bundeschampionate eine Zukunft haben. In Warendorf und als Gesamtveranstaltung. Mit diesen Neuerungen sind die Weichen gestellt, die Veranstaltung zu erneuern, sie zeitgemäßer und professioneller zu gestalten“, sagt Hans-Joachim Erbel, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

„HKM engagiert sich schon seit vielen, vielen Jahren für den Breitensport und im Bereich der Schulpferde", erklärt der Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. Hans-Joachim Erbel. „Dabei haben wir HKM als herausragenden Unterstützer und verlässlichen Premiumpartner der FN kennen und schätzen gelernt. Wir freuen uns deshalb ganz besonders darüber, dass HKM als Titelsponsor für die Bundeschampionate gewonnen werden konnte."

„Wir sind sehr froh, dass wir mit HKM wieder einen Titelsponsor für die Bundeschampionate gefunden haben“, kommentierte Volker Wulff von der EN GARDE Marketing GmbH. „Es ist eine starke Signalwirkung für den Aufbruch in eine neue Phase des wichtigsten Events für die Zucht und die Ausbildung junger Reitpferde in Deutschland.“ „Wir sind sehr stolz darauf, die traditionsreichen Bundeschampionate, das Schaufenster der deutschen Pferdezucht, als Titelsponsor zu unterstützen.“, sagte Jonas Niemeyer.

