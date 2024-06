Bundesjungzüchterwettbewerb: Brandenburg-Anhalt uneinholbar

In Marbach hat sich der beste Züchternachwuchs Deutschlands beim Bundesjungzüchterwettbewerb gemessen. Das Team Brandenburg-Anhalt hatte die Nase vorn.

Zum Bundesjungzüchterwettbewerb waren am zweiten Juni-Wochenende 103 Teilnehmer aus den Zuchtverbänden aus ganz Deutschland ins Haupt- und Landgestüt Marbach gereist. Nur Mecklenburg-Vorpommern fehlte. In zwei Altersklassen – 14-18 Jahre und 19-25 Jahre – ging es um vier Teildisziplinen: Freilaufen und Freispringen, Theorie, Exterieurbeurteilung und Vormustern.

Kein Vorbeikommen gab es am Team Brandenburg-Anhalt. Die Konkurrenz aus Baden-Württemberg und Holstein landete auf Platz zwei und drei.

Im Rahmen der Siegerehrung wurde außerdem Ulrike Schätzle mit der Goldenen Ehrennadel des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg (PZVBW) für ihre Verdienste und ihr Engagement für die Jungzüchter ausgezeichnet.

Anfang Juli wird die Weltmeisterschaft der Jungzüchter in Dänemark ausgetragen.