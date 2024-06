wehorse Courage Award für Fohlennotdienst „Ammenstuten Deutschland“

Genauer gesagt, ist Ingrid Wiegmann im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve mit dem wehorse Courage Award ausgezeichnet worden. Sie ist die Gründerin des Fohlennotdienstes, der Ammenstuten und Waisenfohlen zusammenbringt.

Zum zweiten Mal wurde der wehorse Courage Award verliehen. Zum ersten Mal im Rahmen der Deutschen Meisterschaften in Balve. Mit der Auszeichnung sollen Menschen geehrt werden, die sich in besonderer Art und Weise für den Tierschutz im Reitsport einsetzen.

Aus über 270 Einsendungen wurden schließlich 20 Vorschläge herausgesucht, die einer fünfköpfigen Jury vorgelegt wurden. Ingrid Klimke, Lisa Röckener, Petra Teegen, Dr. Karsten Zech und Katja Schnabel entschieden schließlich, dass Ingrid Wiegmann die verdiente Siegerin des diesjährigen wehorse Courage Awards ist.

Der Fohlennotdienst von Ingrid Wiegmann

Das Projekt, für das Ingrid Wiegmann ausgezeichnet wurde, ist ein Fohlennotdienst. Vor über 20 Jahren war Wiegmann selbst in der Situation, eine Ammenstute für ein Fohlen zu benötigen. Über den Zuchtverband wurde ihr damals geholfen. Als Betroffene ist sie in der Folge von anderen betroffenen Züchtern um Hilfe gebeten worden. So entstand der Fohlennotdienst, den Ingrid Wiegmann seither ehrenamtlich rund um die Uhr und bundesweit betreibt. In den ersten 15 Jahren konnte sie bereist 350 Ammenstuten und Waisenfohlen vermitteln. Darüber hinaus steht sie auch bei Fragen rund um eine Fohlengeburt bereit oder kommt, wenn möglich, auch persönlich in den Stall, um zu helfen.

„Ingrid Wiegmann hat in den letzten Jahrzehnten unzähligen Waisenfohlen das Leben gerettet, Stuten nach dem Verlust eines Fohlens geholfen und Züchtern in größter Not beigestanden. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihr unbezahlbarer Erfahrungsschatz, den sie über die Jahre aufgebaut hat und großzügig weitergibt, verdienen den höchsten Respekt“, erklärte Juror Dr. Karsten Zech. Und weiter: „Für Frau Wiegmann zählt jedes Pferdeleben, sie kämpft für jedes einzelne Pferd und sein Schicksal. Die Jury hat einstimmig entschieden, ihr Engagement mit der Verleihung des wehorse Courage Awards zu würdigen.“

Katja Schnabel betonte außerdem die Langlebigkeit des Projekts: „Frau Wiegmann steckt seit über 20 Jahren ihr ganzes Herzblut in die Vermittlung und Unterstützung von Waisenfohlen und Ammenstuten und in die Beratung von Pferdebesitzern, Züchtern und Tierärzten – ehrenamtlich, selbstorganisiert und aus freien Stücken. Sie ist immer abrufbereit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Jeder, der mit Pferden arbeitet, weiß, was für eine Leistung das ist.“

wehorse Courage Award mit 9.000 Euro dotiert

Nachdem der wehorse Courage Award im letzten Jahr noch mit 6.000 Euro dotiert war, sind es in diesem Jahr 9.000 Euro. Co-Geschäftsführerin Sophie Schwarz erklärt: „Nachdem 2023 so ein Erfolg war, konnten wir in diesem Jahr umso mehr Partner finden, die unseren Award unterstützen. Seit dem ersten wehorse Courage Award im letzten Jahr gab es mehrere Vorfälle im Pferdesport, die seine gesellschaftliche Akzeptanz infrage stellen. Wir sind überzeugt, dass die Mehrheit der Pferdesportler das Wohl der Pferde an erste Stelle setzt. Besonders im Hinblick auf die Olympischen Spiele und die damit verbundene Aufmerksamkeit möchten wir Menschen ehren, die sich leidenschaftlich und oft ehrenamtlich für den Tierschutz und das Wohl der Pferde einsetzen.“

Mit dem Preisgeld kann die Siegerin ein wohltätiges Projekt ihrer Wahl unterstützen, das Tierschutz und Reitsport verbindet.

Auch 2025 soll der wehorse Courage Award wieder vergeben werden.

