Cannes: Janne Friederike Meyer-Zimmermann gewinnt GCT Grand Prix, Stockholm Hearts übernehmen Führung in der Global Champions League

Die Global Champions Tour-Reiter verbringen ihren Juni in Frankreich. Vergangenes Wochenende wurde an der Südküste haltgemacht, in Cannes, wo Janne Friederike Meyer-Zimmermann sich den Sieg im Global Champions Tour Grand Prix sicherte.

39 Reiter-Pferd-Paare gingen im Global Champions Tour Grand Prix von Cannes an den Start. Eines davon waren die Pinnebergerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann und ihr zwölfjähriger Plot Blue-Sohn Messi van’t Ruytershof. Und die beiden gehörten auch zu den 13 Paaren, die den Parcours des Italieners Uliano Vezzani fehlerfrei überwinden und sich für das Stechen qualifizieren konnten.

Entscheidend unter den letzten 13 war schließlich eine Marke: die 40 Sekunden-Marke. Darunter blieb nur eine einzige Kombination. Janne Friederike Meyer-Zimmermann steuerte ihren Messi fehlerfrei durch den Stechparcours in Cannes, die Zeit stoppte bei 39,55 Sekunden. Das war der Sieg. „Ich hatte einen kurzen Moment, in dem ich dachte ‚jetzt einfach den Zügel fallen lassen und los‘… und er (Messi, Anm. der Redaktion) hat’s gemacht. Ich bin so dankbar für dieses Pferd – was für ein Pferd“, sagte Meyer-Zimmermann bei GCTV.

Daran konnte auch der Belgier Gilles Thomas, der im GCT Grand Prix von Shanghai ganz oben auf dem Treppchen stand, nichts ändern. Thomas sattelte die 13-jährige Luna van het Dennehof v. Prince van de Wolfsakker. Das gleiche Pferd, mit er auch in Shanghai gewann. Null Fehler in 40,21 Sekunden lautete das Endergebnis für das Paar in Cannes, Platz zwei. Gilles Thomas war zufrieden mit seiner bisherigen GCT-Saison. „Es ist großartig, ich habe Luna, Ermitage, der im letzten Jahr so viel Erfahrung gesammelt hat, und ich auch – und das Ergebnis? Dreimal auf dem Podium bisher in diesem Jahr. Zu Beginn des Jahres habe ich noch überhaupt nicht an den Gesamtsieg gedacht, aber das muss ich nun“, sagte er.

Vier hundertstel mehr brauchte Mathieu Billot mit dem 13-jähirgen Lord de Muze v. Nabab de Reve (0/40,25). Der Franzose belegte damit Platz drei.

GCT Grand Prix: Weitere deutsche Teilnehmer

Zwei weitere deutsche Reiter nahmen am Stechen teil. Christian Kukuk, der in diesem Jahr ebenfalls schon einen Global Champions Tour Grand Prix gewinnen konnte, galoppierte auf Just Be Gentle in den Parcours. Die zehnjährige KWPN Stute und der Reiter aus den Beerbaum Stables mussten allerdings einen Abwurf verbuchen und wurden schließlich Fünfte (4/40,80). Bei Sophie Hinners fielen zwei Stangen. Mit ihrem neunjährigen Singular LS la Silla-Sohn Singclair wurde Hinners schließlich Elfte (8/43,68).

Daniel Deusser / Killer Queen und Christian Ahlmann / Mandato van de Neerheide hatten im Umlauf jeweils vier Fehlerpunkte zu verbuchen und qualifizierten sich somit nichts fürs Stechen.

Alle Ergebnisse vom GCT Grand Prix 2024 in Cannes finden Sie hier.

Global Champions League Etappe an Stockholm Hearts

Das Team Stockholm Hearts setzte sich in der Wertung für die Global Champions League durch. Vier Pferde, drei Reiterinnen und Reiter gingen für das Team an den Start. In Runde eins sorgten Antoine Ermann (FRA) und Odin van’t Hanegoor für einen Nullfehlerritt, vier Punkte sammelten Nicola Philippaerts und Derby de Riverland. In Runde zwei ging der Belgier erneut an den Start, diesmal im Sattel von Katanga v/h Dingeshof. Malin Baryard-Johnsson (SWE) und Indiana kämpften ebenfalls für die Stockholm Hearts. Beide Paare blieben fehlerfrei, sodass im Gesamtergebnis vier Fehlerpunkte stehenblieben.

Zwei Nullfehlerritte für das Team Riesenbeck International lieferte Christian Kukuk. Einmal sattelte er dafür Just Be Gentle, einmal den Diamant de Semilly-Sohn Mumbai. Philipp Schulze Topphoff ging in beiden Runden mit der Comme il faut-Tochter Carla an den Start. In Runde eins blieben auch sie fehlerfrei, in Runde zwei sammelten sie acht Fehlerpunkte. Das Team Riesenbeck International blieb nicht das einzige mit acht Fehlern in der Gesamtwertung, aber das schnellste, Platz zwei.

Jeweils vier Fehlerpunkte sammelten Maikel van der Vleuten (NED) und Mark McAuley (IRL) für ihr Team, Madrid in Motion. In Runde eins gingen die Punkte aufs Konto des Iren, der im Sattel der elfjährigen Destinee de Vains saß. In Runde zwei blieb McAuley mit Lady Amaro fehlerfrei. Sein niederländischer Teamkamerad ging in beiden Runden mit der Eldorado van de Zeshoek-Tochter Elwikke an den Start. In Runde eins blieben sie fehlerfrei, in Runde zwei passierte der Fehler. Madrid in Motion wurden Dritte.

Alle Ergebnisse der Global Champions League-Etappe in Cannes 2024 finden Sie hier.

Aktuelles Ranking in der Global Champions League

Stockholm Hearts übernimmt damit auch die Gesamtwertung im aktuellen Ranking nach sieben Etappen. Mit 137 Punkten sind sie knapp gefolgt von den Cannes Stars, die mit 136 Punkten auf Platz zwei rangieren. Madrid in Motion ist Dritter im aktuellen Gesamtranking und Riesenbeck International macht ein paar Plätze gut und arbeitet sich auf Rang vier hoch.

Hier finden Sie das gesamte aktuelle Ranking in der Global Champions League 2024.

Die nächste Etappe findet vom 21. bis 23. Juni in Paris statt. Etwa die Hälfte der aktuellen Saison ist geschafft, es folgen acht weitere Etappen.

