Shanghai: Gilles Thomas gewinnt Global Champions Tour Grand Prix, kein guter Tag für die deutschen Paare

Etappe vier der Global Champions Tour wurde an diesem Wochenende in Shanghai ausgetragen. Nach dem Sieg der Shanghai Swans in der Global Champions League, triumphierte Gilles Thomas im abschließenden Global Champions Tour Grand Prix.

In der Global Champions League kämpften Gilles Thomas und Edwina Tops-Alexander als Team „Valkenswaard United“ noch um gemeinsame Punkte. Im GCT Grand Prix kämpfte jeder für sich – und insbesondere der Belgier und die in Europa lebende Australierin gegeneinander. Als zwei von insgesamt sieben Paaren im Stechen gelang es lediglich diesen beiden, ein weiteres Mal fehlerfrei ins Ziel zu reiten.

Gilles Thomas sattelte die ebenfalls belgische Stute Luna van het Dennehof. Als erstes Paar im Stechen hatten sie die schwierige Aufgabe, vorzulegen. Und das haben sie mit Bravour gemeistert ­– null Fehler in 42,56 Sekunden lautete das Ergebnis, das es zu toppen galt.

Sechs weitere Paare versuchten sich daran, doch nur eines blieb ebenfalls ein weiteres Mal fehlerfrei. Thomas‘ Teamkollegin vom Vortag, Edwina Tops-Alexander, und ihr KWPN-Wallach Fellow Castlefield. Mit 47,39 Sekunden ließen sie sich im Stechen zwar die meiste Zeit, durch die „weiße Weste“ wurde es dennoch Platz zwei.

Den schnellsten Vierfehlerritt zeigte Michael Duffy im Sattel seines westfälischen Cachassini-Sohns Cantano (4/42,32). Der Ire belegte damit Platz drei.

Außerdem im Stechen: Angelica Augustsson Zanotelli (SWE) mit Kalinka van de Nachtegaele (4/43,56), Kim Emmen (NED) mit Inflame Go (4/45,63), Spencer Smith (USA) mit HHS Seattle (4/47,38) und Henrik von Eckermann mit Calizi (8/41,51).

Ein überwältigter Sieger

Nach seinem Triumph zeigte sich Gilles Thomas überwältigt von seinem Erfolg. „Ich habe von diesem Moment nur geträumt, und jetzt stehe ich zweimal auf dem Podium – einmal Zweiter und jetzt mein erster LGCT Grand Prix-Sieg, zweimal auf Luna – sie ist einfach eine so fantastische Stute“, sagte der 25-Jährige.

Und auch Edwina Tops-Alexander fand wertschätzende Worte für ihren Kollegen: „Ich halte große Stücke auf Gilles. Ich glaube wirklich, dass er der beste junge Reiter und aufstrebende Reiter der Welt ist. Er hat so viel Talent, er ist total cool im Kopf, er ist so ein Teamplayer und ich glaube, dass er eine große Zukunft hat, und das (der Sieg im GCT Grand Prix, Anm. der Redaktion) hat sie nur noch mehr angeschoben.“

GCT Shanghai: Kein guter Tag für die deutschen Reiter

Auch fünf Paare aus Deutschland waren in Shanghai an den Start gegangen. Janne Friederike Meyer-Zimmermann und ihr Plot Blue-Sohn Messi van’t Ruytershof standen schon mit einem Bein im Stechen. Am Ende des ersten Umlaufs fiel dann aber doch noch eine Stange, die den Einzug ins Stechen verhinderte. Mit vier Fehlern lieferten sie das beste Ergebnis der deutschen Paare.

Jeweils acht Fehler gingen auf das Konto von Marcus Ehning mit Priam du Roset v. Plot Blue und Marco Kutscher mit Karajan v. Kannan.

Einen rabenschwarzen Tag erwischten hingegen Philipp Weishaupt und Daniel Deusser. Weishaupt sattelte den zehnjährigen Zinedine-Sohn Zineday, mit dem er vergangenes Jahr Vize-Europameister wurde. Eine Verweigerung brachte dem Paar Spring-und schlussendlich auch Zeitfehler. Dazu kam ein Abwurf, sodass sie schlussendlich 16 Punkte auf ihrem Konto stehen hatten.

Daniel Deusser und Gangster v/h Noddevelt, die am Samstag noch zum Sieg der Shanghai Swans in der Global Champions League beitrugen, schieden im GCT Grand Prix am Sonntag aus.

Alle Ergebnisse des GCT Grand Prix in Shanghai finden Sie hier.

