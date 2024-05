Global Champions League: Sieg in Shanghai für die Shanghai Swans

Die Global Champions League hat wieder haltgemacht, diesmal in Shanghai. Lediglich ein Team hatte nach den zwei Runden null Fehler unterm Strich stehen: die Shanghai Swans, also Pius Schwizer und Daniel Deusser, die jeweils zwei Pferde an den Start brachten.

Nach Doha, Miami Beach und Mexico City fand in Shanghai an diesem Wochenende die vierte Etappe der Global Champions League statt. Eine Etappe, die ein Team für sich entscheiden konnte, das bei Weitem nicht die schnellste Zeit ablieferte, dafür aber vier Nullrunden. Das schaffte kein anderes Team.

Pius Schwizer (CHE) und Daniel Deusser (GER), die gemeinsam als Shanghai Swans antraten, sattelten jeweils zwei Pferde. In Runde eins setzte Schwizer auf die elfjährige Crunch-Tochter Chill Ma, Deusser sattelte den zehnjährigen belgischen Hengst Otello de Guldenboom v. Tobago Z. Beide Paare blieben fehlerfrei in Runde eins. Das gelang sonst nur noch dem Team Valkenswaard United, für das Marcus Ehning mit Priam du Roset und Edwina Tops-Alexander mit Fellow Castlefield an den Start gingen.

Für die zweite Runde sattelten Deusser und Schwizer um. Letzterer brachte Vancouver de Lanlore an den Start, einen 15-jährigen französischen Hengst v. Toulon. Daniel Deusser wurde von Gangster v/h Noddevelt durch die zweite Runde begleitet, in der beide Paare erneut fehlerfrei blieben. Als einzige „vierfach Nuller“ machten die Shanghai Swans den Sieg fest (0/154,05).

GCL: Platz zwei für die Istanbul Warriors

Angelica Augustsson Zanotelli (SWE) und Andreas Schou (DEN) sicherten sich Platz zwei. Die Schwedin ging in beiden Runden mit der belgischen Stute Kalinka van de Nachtegaele an den Start und sammelte einmal vier und einmal acht Fehlerpunkte. Schou ritt in Runde eins die zehnjährige Stute Lady Corlina v. Casiro und in Runde zwei den elfjährigen Wallach Napoli vh Nederassenthof v. President. Beide Pferde blieben fehlerfrei, sodass es im Gesamtergebnis bei zwölf Fehlerpunkten (148,72) blieb.

Insgesamt vier Teams kämpften mit jeweils 16 Fehlerpunkten um Platz drei. Darunter auch die Skandinavian Vikings (Evelina Tovek mit Moeboetoe v/d Roshoeve / Henrik von Eckermann mit Glamour Girl bzw. Calizi), die Cannes Stars (Sanne Thijssen mit Cupcake Z / Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit Messi van’t Ruytershof / Kim Emmen mit Inflame Go) und Valkenswaard United (Marcus Ehning mit Priam du Roset / Edwina Tops-Alexander mit Fellow Castlefield bzw. Corelli de Mies / Gilles Thomas mit Luna van het Dennehof). Das schnellste Team waren jedoch die Doha Falcons. Julien Anquetin (FRA) sattelte seinen Saut Hermès-Sieger Blood Diamond du Pont. Das Paar kassierte vier Fehler in Runde eins, acht weitere kamen in Runde zwei hinzu. Jérôme Guery (BEL) blieb fehlerfrei in Runde eins mit der zehnjährigen Cardento-Tochter Come Away Flamingo Z. Vier Fehler musste der Belgier allerdings in Runde zwei zum Gesamtergebnis dazu addieren, hier mit dem 13-jährigen Wallach Careca LS Elite. Zusammen macht das 16 Fehlerpunkte, in 143,17 Sekunden waren die Doha Falcons jedoch so schnell wie kein anderes Team.

Alle Team-Ergebnisse der GCL-Etappe in Shanghai finden Sie hier.

Ergebnisse aus der Einzelwertung

Runde eins, ein Springen über 1,55 m, entschieden der Weltranglistenerste Henrik von Eckermann (SWE) und die 13-jährige Zirocco Blue-Tochter Glamour Girl (0/70,01) für sich. Ebenfalls fehlerfrei blieben Jérôme Guery mit Come Away Flamingo Z (71,20) und Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit dem zehnjährigen Zy-Zento (72,53). Sie belegten in der Einzelwertung die Plätze zwei und drei.

Alle Ergebnisse der ersten GCL-Runde in Shanghai finden Sie hier.

Die zweite Runde war ein Springen über 1,60 m. Marlon Modolo Zanotelli sattelte hierfür den Oldenburger Wallach Cornest (0/71,20), mit dem er sich Platz eins in der Einzelwertung sicherte. Michael Duffy (IRL) und der Cachassini-Sohn Cantano (0/73,51) belegten Platz zwei vor Daniel Deusser und Gangster v/h Noddevelt (0/75,00).

Alle Ergebnisse der zweiten GCL-Runde in Shanghai finden Sie hier.

Aktuelles Ranking in der Global Champions League

Nach der vierten Etappe in Shanghai führen die Cannes Stars das aktuelle Ranking in der Global Champions League mit 75 Punkten an. Zum Team gehören u.a. die deutschen Reiterinnen Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Katrin Eckermann und Sophie Hinners.

Es folgen die Stockholm Hearts und Doha Falcons mit jeweils 72 Punkten. 71 Punkte haben bisher die Mexico Amigos.

Die nächste Etappe der GCL findet vom 17. bis 19. Mai in Madrid statt, bevor die Liga für drei Termine in Frankreich gastiert.

