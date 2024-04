Prague Lions gewinnen Global Champions League-Etappe in Mexiko

Die dritte Etappe der Global Champions League ist entschieden: Fernando Martinez Sommer und Thibeau Spits holten den Sieg für die Prague Lions. Auch Riesenbeck International konnte ein paar Punkte sammeln und hält im Gesamtranking Platz acht mit 22 Punkten Differenz zum führenden Team.

Als eines von lediglich zwei Teams gelang es den Prague Lions ohne Fehlerpunkte auf dem Konto aus Runde eins der Global Champions League-Etappe in Mexiko hervorzugehen. Der Mexikaner Fernando Martinez Sommer sorgte im Sattel der 13-jährigen Casall-Tochter Lady van de Haarterhoeve für einen der beiden Nullfehlerritte in Runde eins. Und auch in Runde zwei blieb das Paar ohne Fehler – die einzige Doppel-Null, die es am Samstagabend in Mexiko zu sehen gab.

Die zweite Hälfte der Prague Lions waren Thibeau Spits und der neunjährige Zangersheider Hengst Impress-K van’t Kattenheye Z. Der junge Belgier gehört zum 2023er Jahrgang der Young Riders Academy. Das Paar verfehlte eine zweite Nullrunde knapp und kam mit fünf Fehlern ins Ziel. Fünf Fehler, die somit auch das Gesamtergebnis der Prague Lions darstellen, mit denen sie sich deutlich den Sieg der GCL-Etappe von Mexiko sicherten.

Pferdewechsel bei den Monaco Aces und New York Empire

Das irisch-amerikanische Duo Denis Lynch und Spencer Smith gehören zum Team der New York Empire. Beide gingen in Runde eins mit Hengsten an den Start – Denis Lynch mit seinem Casall-Sohn Cordial und Spencer Smith mit Tulara Colmine v. Colman – und wechselten für die zweite Runde auf Wallache. Lynch setzte auf den 15-jährigen Brooklyn Heights, Spencer Smith sattelte HHS Seattle. Wie sich herausstellte, war das eine weise Entscheidung: Beide Paare blieben fehlerfrei in Runde zwei. Da Smith und Tulara Colmine allerdings zwölf Punkte aus Runde eins mitbrachten, blieben diese als Endergebnis für das Team der New York Empire stehen, Platz zwei.

Ein wenig Pech hatten Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho (BRA) und Duarte Seabra (POR). Auch die Monaco Aces setzten auf einen Pferdewechsel. Seabra sattelte den zwölfjährigen Wallach Van Halen Z (4/81,79) in der ersten Runde. Sein Teampartner brachte die ebenfalls zwölfjährige KWPN Stute Hoselinde an den Start und musste zu vier Springfehlern noch einen Zeitfehler hinzuaddieren. In Runde zwei blieb Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho mit Sierra du Piedroux Z fehlerfrei. Duarte Seabra und Dourados 2 hatten einen Abwurf zu verbuchen, sodass in der Gesamtwertung 13 Fehler und Platz drei herauskamen. Ohne den Zeitfehler aus Runde eins hätte es für Platz zwei gereicht.

Team Riesenbeck International sichert sich Platz vier

Philipp Schulze Topphoff ist fester Bestandteil des Teams Riesenbeck International. Anders als sein dieswöchiger Mannschaftskollege Richard Vogel, der für den verletzten Eoin McMahon eingesprungen ist. Schulze Topphoff brachte die elf Jahre alte Westfalenstute Carla v. Comme il faut an den Start. Das Paar hatte zwei Abwürfe in Runde eins und verbesserte sich in Runde zwei auf einen Abwurf. Damit gingen bereits zwölf Punkte auf das Konto des deutschen Teams.

Richard Vogel sattelte in der ersten Runde den zehnjährigen Cascadello I-Sohn Cydello, mit dem er bereits das Hauptspringen am Freitag gewann. Nachdem das Paar allerdings vier Punkte zu verbuchen hatte, brachte Vogel seinen zweiten Superstar, den ebenfalls zehnjährigen Cepano Baloubet v. Chaman-Stakkato’s Highlight an den Start. Mit einem Nullfehlerritt änderte sich also nichts mehr an dem Endergebnis von 16 Punkten. Das Team Riesenbeck International war damit punktgleich mit den Stockholm Hearts (Malin Baryard-Johnsson / Nicola Philippaerts) und den Doha Falcons (Michael Pender / Simon Delestre), war allerdings schneller und damit an vierter Stelle platziert.

Das gesamte Ergebnis der Global Champions League Etappe von Mexiko finden Sie hier.

Nach nun drei gerittenen Etappen – Doha, Miami Beach und Mexiko-Stadt – führen die Prague Lions die Gesamtwertung mit 70 Punkten an. Auf Platz zwei rangieren die Cannes Stars mit 58 Punkten vor den Mexico Amigos und den Stockholm Hearts mit jeweils 57 Punkten. Das Team Riesenbeck International ist aktuell Achter mit 48 Punkten.

Als nächste Etappen stehen Shanghai (3. bis 5. Mai) und Madrid (17. bis 19. Mai) auf dem Plan, bevor die Global Champions Tour mit drei Terminen in Frankreich haltmacht.

auch interessant