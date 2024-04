Hallie Coon und Cute Girl gewinnen CCI4*-S in Oudkarspel

Auf Vier-Sterne-Niveau wurde an diesem Wochenende bei den North Holland Horse Trials geritten. Die beste Leistung über drei Tage zeigten die US-Amerikanerin Hallie Coon und die Holsteiner Stute Cute Girl. Ingrid Klimke und Anna Siemer belegten die Plätze neun und zehn.

Mit einem guten Ergebnis aus der Dressur (26,7 Minuspunkte, Rang vier) legten Hallie Coon und ihre Coventry-Tochter Cute Girl eine gute Grundlage für den weiteren Verlauf der CCI4*-S-Prüfung im niederländischen Oudkarspel. Im Gelände kamen zwar noch 4,4 Minuspunkte dazu, mit einem fehlerfreien Ritt im Parcours besiegelte das Paar allerdings ihr Endergebnis von 31,1 Punkten – deutlicher Sieg für Coon und Cute Girl.

Den Lord Fauntleroy-Sohn Lord Seekönig brachte Samantha Lissington an den Start. Die Neuseeländerin mit Lebensmittelpunkt in Großbritannien übernahm nach der Dressur zunächst die Führung. Mit 11,2 Minuspunkten im Gelände rutschte sie zwischenzeitlich auf Rang vier ab. Ein Nullfehlerritt im Parcours steigerte das Ergebnis wieder, am Ende belegten sie Platz zwei (36,4).

Platz drei sicherte sich das französische Paar Camille Lejeune und Dame Decoeur Tardonne. Lejeune und seine Stute verbesserten ihre Rangierung stetig, von Rang zwölf nach der Dressur auf Rang sechs nach dem Gelände zum letzten freien Platz auf dem Treppchen. 38,1 Minuspunkte lautete das Gesamtergebnis.

Ingrid Klimke und Anna Siemer auf Rang neun und zehn

Auch Ingrid Klimke verbesserte zunächst ihre Rangierung im Sattel ihrer zwölfjährigen Semper Fi 4-Tochter Siena Just Do It. Nach der Dressur rangierte die zweifache Team-Olympiasiegerin zunächst auf Platz sieben und machte im Gelände fünf Plätze gut – Rang zwei. Im Parcours fielen jedoch zwei Stangen, acht Fehler plus ergaben ein Gesamtergebnis von 42,6 und schlussendlich Rang neun.

Pferdewirtschaftsmeisterin Anna Siemer sortierte sich nach der Dressur im Mittelfeld des 37 Reiter starken Teilnehmerfeldes ein. Siemer saß im Sattel ihres Team-Vizeeuropameisters Butts Avondale. Das Paar verbesserte trotz 7,2 Zeitfehlern im Gelände seine Rangierung und belegte nach einem fehlerfreien Springen schlussendlich Platz zehn (43,5).

Keines der gestarteten Paare kam am Samstag ohne Zeitfehler ins Ziel der Teilprüfung Gelände. Hier finden Sie alle Ergebnisse des CCI4*-S.

Deutsche Ponyreiter geben die Führung im Nationenpreis ab und werden Vierte

Für die Pony-Vielseitigkeitsreiter stand ein Nationenpreis in Oudkarspel auf dem Plan. Vier Mannschaften gingen an den Start, neben Deutschland auch Belgien (116,3/1.), die Niederlande (129/2.) und Irland (137,1/3.). Nell Röming mit Marlon, Emma Fischer mit Mas Que Dos, Milla Staade mit Schoensgreen Maddy und Max Hausser-Knabe mit Nighthawk bildeten das deutsche Team. Nach der Dressur hatte sich die Mannschaft in die komfortable Situation des führenden Teams gebracht. Im Gelände blieb allerdings lediglich Nell Röming fehlerfrei. Insgesamt 50,7 Punkte kamen zur Gesamtwertung hinzu, wodurch Team Deutschland die Führung verlor und mit deutlichem Abstand auf Rang vier rutschte.

Beim Springen mussten noch einmal 20 Punkte auf das Gesamtergebnis hinzuaddiert werden, 165 Punkte waren somit das Endergebnis.

In der Einzelwertung konnten die Doppeleuropameister Nell Röming und Marlon ein gutes Ergebnis erzielen. Nach einem fehlerfreien Ritt im Gelände und einem Abwurf im Parcours wurden sie Dritte (36,2). Renée van Miegheim / Timon van de Groenheuvel und Julie Geurts / Umelia-V, beide aus Belgien, sicherten sich die Plätze eins und zwei in der Einzelwertung.

Zunächst hatte alles nach einem Start-Ziel-Sieg für Nell Röming und ihr zweites Pony Majestro ausgesehen. Nach Dressur und Gelände führte das Paar mit 26 Minuspunkten. Nach zwei Verweigerungen im Parcours sind sie in der letzten Teilprüfung jedoch ausgeschieden.

Alle Ergebnisse des CCIOP2-L finden Sie hier.

