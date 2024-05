Mannheim: Dorothee Schneiders Dayman mit über 78 Prozent zum Sieg in seiner Grand Prix Kür-Premiere

Beim Maimarkt-Turnier in Mannheim hat Dorothee Schneiders Dayman seine Grand Prix Kür-Premiere gefeiert. Und das äußerst erfolgreich: Mit über zwei Prozent Abstand sicherte sich das Paar den Sieg.

Insgesamt acht Paare waren in der Grand Prix Kür beim Maimarkt Turnier in Mannheim an den Start gegangen. Für den zwölfjährigen westfälischen Wallach Dayman v. Daily Deal war es die erste Kür seiner sportlichen Karriere. Vor knapp einem Jahr gingen Dayman und seine Reiterin Dorothee Schneider ihr erstes gemeinsames Turnier. Die Reitmeisterin hat den Braunen von Sascha Schulz (LUX) übernommen.

Bereits am Donnerstag feierte das Paar einen erfolgreichen Auftakt im Grand Prix des Maimarkt Turniers. Mit neuer persönlicher Bestleistung wurden sie Zweite. Nun folgte die erste gemeinsame Kür. Zu beanstanden waren die Fehler in den Einer-Wechseln sowie die manchmal leicht hinter der Senkrechten befindliche Nase des Wallachs. Alles in allem zeigten Dorothee Schneider und Dayman jedoch eine gelungene Kür-Premiere, die auf solide Grundlagen gebaut wurde und Ansätze zur Weiterentwicklung vorhanden waren, sodass man auf zukünftige Auftritte von Dayman gespannt sein dürfte.

Eine 9 schaffte es ins Protokoll des Paares. Dr. Evi Eisenhardt, Richterin bei C, vergab diese für den starken Schritt zu Beginn der Prüfung. Einig waren sich alle Richter über den Sieg. 78,960 Prozent lautete das Gesamtergebnis für Dorothee Schneider und Dayman.

Der Österreicher Florian Bacher sattelte Fidertraum. Der 15-jährige Oldenburger v. Fidertanz hatte im Januar in Basel seine persönliche Bestmarke in einer Kür auf 79,770 Prozent festgesetzt. Die erreichte das Paar heute nicht. 76,770 Prozent und Platz zwei wurden es stattdessen.

Platz drei belegte die Schwedin Malin Wahlkamp-Nilsson mit ihrem elfjährigen Sezuan-Sohn Sam. Wie für den Sieger Dayman war es auch für den Oldenburger die erste Grand Prix Kür und wie Dayman wurde auch Sam bereits von dem Luxemburger Sascha Schulz vorgestellt. Seit diesem Jahr stellt die Schwedin den Wallach auf internationalem Parkett vor. Für ihre Kür-Premiere bekam das Paar 74,590 Prozent.

Ergebnisse der Para-Dressur

Des Weiteren wurden heute Para Grand Prix für die Grade I, II und III ausgetragen.

Die Ergebnisse des Para Grand Prix Test A Grade I

Laurentia Tan (SGP) mit Hickstead v. Brainpower (76,250) Gemma Rose Jen Foo (SGP) mit Banestro v. Bonifatius (75,417) Martina Benzinger (GER) mit Nautika v. Pluto Darina (73,750)

Aus Deutschland ging außerdem Mara Meyer mit Daily Double an den Start. Mit 69,514 Prozent wurden sie Sechste.

Die Ergebnisse des Para Grand Prix Test A Grade II

Fiona Howard (USA) mit Diamond Dunes v. de l’Or (75,115) Pepo Puch (AUT) mit Sailor’s Blue v. Swarovski (72,586) Roberta Sheffield (CAN) mit Dr. House Jr. v. Dr. Watson (70,690)

Außerdem wurden Gianna Regenbrecht / Tomorrowland (70,460) und die Europameister Heidemarie Dresing / Dooloop (69,827) an vierter und fünfter Stelle platziert.

Die Ergebnisse des Para Grand Prix Test A Grade III

Rixt van der Horst (NED) mit Eisma’s Royal Fonq v. Fürst Fohlenhof (75,389) Rebecca Hart (USA) mit Floratina v. Fidertanz (75,111) Francesca Salvadè (ITA) mit Escari v. Escolar (72,611)

Auch zwei Teilnehmer aus Deutschland wurden platziert. Zum einen Melanie Wienand mit Lemony’s Loverboy (70,222) an fünfter Stelle und zum anderen Steffen Zeibig mit Patamon (67,055) an sechster Stelle.

