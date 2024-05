Richard Vogel gewinnt Maimarkt-Championat in Mannheim, Philip Rüping das Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Redefin

Im Sattel des zwölfjährigen Churchill gewann Richard Vogel das Maimarkt-Championat in Mannheim. Zeitgleich wurde in Redefin das Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen, das Philip Rüping für sich entscheiden konnte.

Es war eine knappe Entscheidung in dem 1,45 m hohen Springen nach Fehlern und Zeit in Mannheim. Doch am Ende war es wieder einmal die Zeit von Richard Vogel, die unschlagbar blieb. Der Dagobertshausener sattelte den zwölfjährigen Cassito-Sohn Churchill, der im Jahr 2022 noch von Vogels Lebensgefährtin Sophie Hinners vorgestellt wurde. Ende 2022 folgte dann der Verkauf nach China, der Hengst blieb allerdings in Hinners‘ Beritt. Internationale Turnierstarts blieben im letzten Jahr jedoch aus. Beim Horses and Dreams in Hagen vor einer Woche wurde Churchill schließlich von Richard Vogel vorgestellt – und das bereits siegreich in einem 1,50 m Springen mit Stechen. In Mannheim folgte nun der zweite Sieg des Paares. Null Fehler in 62,84 Sekunden lautete das beste Ergebnis der Prüfung.

Gut eine Zehntelsekunde mehr brauchte Hansi Dreher. Anders als sein Konkurrent sattelte Dreher ein Pferd, das ihm schon länger bekannt ist. Anfang 2021 hatten er seinen ersten gemeinsamen Auftritt mit Jiniki, einer zehnjährigen Stute v. Dallas. Null Fehler in 62,98 Sekunden lautete ihr Endergebnis für Platz zwei.

Platz drei sicherte sich Michael Greeve aus den Niederlanden mit seinem neunjährigen Kannan-Sohn Kannanton Z (0/65,17).

Insgesamt gab es 37 Nullfehlerritte in der Prüfung, in der 63 Paare an den Start gingen.

Alle Ergebnisse des Maimarkt-Championats 2024 finden Sie hier.

Philip Rüping siegt in Redefin

Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde das Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Redefin ausgetragen. Im Stechen setzte sich Philip Rüping im Sattel seiner Schimmelstute Miss Chacco PS v. Messenger durch (0/34,19).

Vier weitere Paare blieben in der entscheidenden Runde fehlerfrei. Darunter Stephi de Boer, die mit ihrer Hannoveraner Stute Querida die Entscheidung noch spannender gestaltete als sie die Zuschauer in Mannheim zu sehen bekamen. Sieben Hundertstel machten den Unterschied, de Boer und Querida wurden Zweite (0/34,26).

Der zehnjährige Cellestial-Sohn Chino präsentierte sich unter Lennert Hauschild. Das Paar belegte Platz drei (0/34,91).

Alle Ergebnisse vom Championat des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Redefin finden Sie hier.