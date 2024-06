Emilia Löser Deutsche Meisterin der Springreiterinnen 2024 vor Tebbel und Auffarth

Nach zwei Wertungsprüfungen ist die erste Entscheidung im Parcours bei den Deutschen Meisterschaften in Balve gefallen. Emilia Löser gewann den ersten Titel ihrer Karriere, sie ist Deutsche Meisterin der Springreiterinnen 2024. Justine Tebbel und Sandra Auffarth schafften es aufs Podium.

Ein Stechen brachte die Entscheidung, wer Deutsche Meisterin der Springreiterinnen 2024 werden sollten. Ohne einen einzigen Abwurf aus beiden Wertungen, die über jeweils zwei Umläufe ausgeschrieben waren, mussten Emilia Löser und Justine Tebbel um den Titel stechen. Justine Tebbel war die erste in der Entscheidungsrunde. Ihren zwölfjährigen Cote de Pablo, einen Oldenburger von Chacco’s Son, dem Erfolgsspferd ihres Bruders Maurice, kennt sie lange. Er kam bei Familie Tebbel zur Welt.

Knappe Entscheidung um Titel Deutsche Meisterin der Springreiterinnen 2024

Dem Paar unterlief ein Fehler. Was würden Emilia Löser und der elfjährige Franzosen Dexter Bois Margot v. Qlassic Bois Margot nun machen? Die Antwort: auch einen Fehler, gleich am ersten Sprung. Damit war klar, wer das Sauerland als Siegerin verlassen will, muss Gas geben. Gesagt, getan. 0,16 Sekunden schneller als Justine Tebbel flog die 23-Jährige über die Ziellinie – Deutsche Meisterin der Springreiterinnen 2024!

Löser, die schon den goldenen Sattel gewonnen hat, 2022, gab anschließend zu, dass sie den Tag nicht vollkommen cool verlebt hatte. „In der zweiten Runde kamen ein bisschen die Nerven, hab ich dann aber gut abgefedert“, so Emilia Löser. Der Fehler habe sie nicht zu sehr aus dem Konzept gebracht, wundert sich die neue Deutsche Meisterin der Springreiterinnen 2024 in der Rückschau über sich selbst. „Dass ich dann so meine Nerven zusammenhabe und durchziehe, hätte nicht gedacht”, lacht sie. Dexter Bois Margot reitet sie seit Februar. Er sei schon etwas speziell, ein „sehr frecher Kerl“. Eines seiner Hobbys: „Er beißt gerne mal und beim Vet Check steigt er ab und zu“. Dieser Biss zahlt sich dann im Parcours aus, da kämpft der Franzose.

Alles andere als bissig ist Justine Tebbels Cote de Pablo. Justines Bruder Maurice hatte ihn in Springpferdeprüfungen geritten, siebenjährig übernahm ihn dann Justine. Das Phlegma des Braunen fasst die Vize-Meisterin so zusammen: „Cote de Pablo ist wie ein großer Hund, der immer auf den Arm will.“

Noch ein Selbstgestrickter

Auch das Pferd auf dem Bronzerang ist im Stall seiner Reiterin zur Welt gekommen: Züchter des Oldenburgers Comcador OLD v. Comme il faut ist Karl-Heinz Auffarth. Sandrau Auffarth, die bei der Deutschen Meisterschaft der Reiter, früher mal als „Herren“ bezeichnet, noch vor dem sonntäglichen Finale in Führung liegt, gewann die zweite Wertung. Aber sie hatte eine Hypothek aus der ersten Runde der ersten Wertung mit ins Finale gebracht: einen Abwurf. Der Comme il faut-Sohn, dessen Mutter – die Vielseitigkeit lässt grüßen – den Vollblüter Duke of Heart xx zum Vater hat, ist erst neun Jahre alt. Entsprechend glücklich war Sandra Auffarth mit der Bronzemedaille. „Ich bin total happy über Platz drei. Hab heute angegriffen. Plan ist aufgegangen. Für morgen übernehme ich genau diese Plan“.

Ein Kompliment gab es von Co-Bundestrainer Marcus Döring: „Das war ganz toller Sport heute, wir haben fantastische Ritte gesehen. Es blieben keine Wünsche offen. Balve ist ein tolles Turnier und ein super Sprungbrett für aufstrebende Talente.“

Ergebnisse Deutsche Meisterschaften der Springreiterinnen 2024