BWP-Körung mit Anerkennung von Don VHP Z und H-Ekwador

Der belgische Warmblutverband BWP hat gekört und anerkannt. Unter den zukünftigen Vätern der BWP-Fohlen sind auch internationale Stars.

So hatte beispielsweise der Zangersheider Don VHP Z v. Diamant de Semilly-Voltaire keine Probleme, bei der BWP-Körung die Anerkennung zu erhalten. Der große Dunkelfuchs ist das Spitzenpferd des Niederländers Harrie Smolders, der mit dem Hengst 2017 unter anderem Zweiter bei den Europameisterschaften in Göteborg geworden war. Don hat wesentlichen Anteil daran, dass Harrie Smolders aktuell die Nummer zwei der Weltrangliste ist.

Insgesamt erhielten 38 Springhengste die Zuchtzulassung fürs BWP. Zum Siegerhengst wurde Pegase van’t Ruytershof gekürt, ein Sohn des Comme il faut (Marcus Ehning) aus einer Cartani-Mutter. Der Hengst ist ein enger Verwandter von Harrie Smolders zweitem Spitzenpferd, dem ebenfalls v. Diamant de Semilly abstammenden Emerald van’t Ruytershof.

Fünf Dressurhengste

Deutlich weniger Neuzugänge gab es im Dressurlager. Aber auch hier war ein international bekannter Hengst dabei: H-Ekwador. Der 18-jährige Schimmel wurde in Polen geboren, ist aber ein Holsteiner. Sein Vater ist der legendäre Vielseitigkeitsvererber Heraldik xx, die Mutter stammt ab v. Corofino-Landgraf. Bestes Springblut also. Karriere machte der imposante Hengst aber mit der Polin Katarzyna Milczarek im Viereck. Dreimal waren die beiden bei Europameisterschaften am Start. 2010 vertraten sie ihr Land bei den Weltreiterspielen in Kentucky und 2012 waren sie bei den Olympischen Spielen in London dabei. Insgesamt dreimal nahmen sie am Weltcup-Finale teil, wobei sie 2012 in ’s-Hertogenbosch disqualifiziert wurden, weil der Schimmel an der Flanke blutige Male vom Sporen hatte. Zuletzt wurde Ekwador einige Male von dem Belgier Marc Peter Spahn international geritten.

Neben Ekwador wurden noch vier weitere Dressurhengste fürs BWP anerkannt:

Panthero van de Vogelzang v. Belantis-Quaterback

Picasso van den Bruel v. Zack-Florestan

Mentor v. Millennium-Florestan

F-Braveheart-Vanck VDB v. Bretton Woods-Weltmeyer

Die Schärpe des Siegerhengstes wurde dem eleganten Dunkelbraunen Picasso van den Bruel v. Zack-Florestan umgehängt.

Die vollständige Ergebnisliste der BWP-Körung finden Sie hier.