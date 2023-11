Cashmoaker im kommenden Jahr über die Station Bachl verfügbar

Gute Nachrichten für Springpferdezüchter – der ehemalige Deutsche Meister Cashmoaker wird im kommenden Jahr auf der Station Bachl in Bayern stationiert und dort mit Frischsamen zur Verfügung stehen.

Cashmoaker, vollständig DSP Cashmoaker, ist eines der Aushängeschilder des Deutschen Sportpferdes. 2015 trug der Schimmel v. Calido aus der Lafayette v. Lafitte-Lear Denis Nielsen sensationell zur Deutschen Meisterschaft. Das war erst der Anfang der langen erfolgreichen Karriere der beiden. Es folgten diversen internationalen Siegen und Platzierungen. Sie gewannen Große Preise (z. B. in Hagen und Dortmund) und sprangen null im Nationenpreis von Rom. Nun ist Cashmoaker 17 Jahre alt und soll Kinder zeugen, die ebenso erfolgreich sind wie er.

Dafür zieht Cashmoaker um auf die Hengststation Bachl. Weit reisen muss „Cashi“ nicht, denn das Gut Daxau, wo Victoria und Denis Nielsen tätig sind, liegt ja auch in Bayern. Tobias Bachl freut sich auf den Neuzugang. Auf Facebook schreibt er:

„Zunächst möchte ich mich vor allem bei seinem Besitzer Peter Wendeln und auch bei Vicky und Denis Nielsen für das Vertrauen und die angenehmen Verhandlungsgespräch in freundschaftlicher Atmosphäre bedanken. Als ich von der Verabschiedung aus dem Sport von DSP Cashmoaker zu Beginn dieses Jahres erfuhr, war es ein großer Wunsch diesen so besonderen Hengst unseren Züchtern anbieten zu können.



DSP Cashmoaker hat all dies, was die Springpferde Zucht besser machen kann. Mit seinen wenig Bedeckungen in jungen Jahren, hat er bereits Nachkommen, die bis 1.50 Meter springen.

Eigenleistung in Prüfungen bis 1.60 Meter und einen außergewöhnlichen Mutterstamm. Nun steht er endlich in unserem Hengststall und ich freue mich jetzt schon zusammen mit unseren Züchtern auf die Fohlen im Jahr 2025.“

Bislang hat der schicke Schimmel nur wenige Nachkommen, aber schon zwei gekörte Söhne und mehrere S-erfolgreiche Kinder. Sein Züchter Frank Timmreck fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit hoch talentierten Pferden aus Cashmoakers Mutterstamm auf, zum Beispiel dem Körsieger von 2021, dem jetzt auf dem Klosterhof Medingen eingesetzten Emperor v. Eldorado v.d. Zeshoek.