Deutschlands bester Ponyspringhengst gesucht

Wickrath sucht den Superstar! Am kommenden Sonntag, 27. März, treffen sich in Wickrath zwölf gekörte Springponyhengste zum Freispring-Wettbewerb für Drei- und Vierjährige. Mit der Aktion soll die Springponyzucht in Deutschland einen Anschub bekommen.

Welcher Springponyhengst hat das meiste Talent? Das soll sich am Wochenende in Wickrath herausstellen. Dort findet zum zweiten Mal das bundesweite Finale für gekörte Springponyhengste statt. Bei dem Freispring-Wettbewerb für drei- und vierjährige Reitponyhengste konkurrieren zwölf Hengste der zurückliegenden Körungen.

„Die Resonanz im letzten Jahr war ganz gut. Alle haben es begrüßt, dass gezielt für die Springponys so ein bundesweiter Wettbewerb angeboten wurde“, wird Dr. Teresa Dohms-Warnecke, die stellvertretende Geschäftsführerin des Bereichs Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), in einer Pressemitteilung zitiert.

Springponyhengst verzweifelt gesucht

Während in Sachen Dressur die deutsche Ponyzucht perfekt aufgestellt ist, hinkt die Springponyzucht hinterher. Das zeigt sich auch in den Sportzahlen. Der Ponyspringsport, aus dem Deutschland Olympiasieger rekrutiert hat wie Ulrich Kirchhoff oder Marcus Ehning, schwächelt. Der Grund: Es mangelt an geeigneten Ponys. Springponyhengst? Fehlanzeige. Deswegen wurde dieser Wettbewerb, der am Wochenende seine zweite Durchführung erlebt, aus der Taufe gehoben.

Manier und Verhalten sowie das Vermögen beim Freispringen sind die Beurteilungskriterien beim Bundesfinale der Springponyhengste. Alle Teilnehmer werden mit Schleife und Stallplakette ausgezeichnet. Bei der Premiere 2021 siegten im vergangenen Jahr der in Hannover gezogene Fuchshengst Skyscraper sowie der Brandenburger Schimmelhengst Daddy Cool P.

Teilnehmende Ponyhengste 2021

Milano SG , Deutsches Reitpony v. Monopoly SG – Pilatus (Züchter: Familie Schulte-Geldermann)

, Deutsches Reitpony v. Monopoly SG – Pilatus (Züchter: Familie Schulte-Geldermann) Mio , Deutsches Reitpony v. Munser II – Nitendo OX (ZG Ogkler)

, Deutsches Reitpony v. Munser II – Nitendo OX (ZG Ogkler) Mister Poppins SG , Deutsches Reitpony v. Monopoly SG – Mentos (Familie Schulte-Geldermann)

, Deutsches Reitpony v. Monopoly SG – Mentos (Familie Schulte-Geldermann) Rocket d’Alpen , Deutsches Reitpony v. Rob Roy van het Klavertje – FS Champion de Luxe (Jörg Zahn)

, Deutsches Reitpony v. Rob Roy van het Klavertje – FS Champion de Luxe (Jörg Zahn) JES A New Moonlight, Deutsches Reitpony v. A new Star I NRW – Nabucco R (Sarah, Judith & Esther Knoch, ZG Knoch)

Deutsches Reitpony v. A new Star I NRW – Nabucco R (Sarah, Judith & Esther Knoch, ZG Knoch) Der kleine Donner H , Deutsches Reitpony v. Del Piero – Parade (Joachim Hufenstuhl)

, Deutsches Reitpony v. Del Piero – Parade (Joachim Hufenstuhl) Märchenprinz , Deutsches Reitpony v. Llanarth Mayloo – De Niro (Claudia Albrecht)

, Deutsches Reitpony v. Llanarth Mayloo – De Niro (Claudia Albrecht) Relax ZV , Deutsches Reitpony v. Rob Roy van het Klavertje – Manchester (Hollenbach GbR)

, Deutsches Reitpony v. Rob Roy van het Klavertje – Manchester (Hollenbach GbR) Django , Deutsches Reitpony v. Del Piero – Fernet (Sarah Schulze)

, Deutsches Reitpony v. Del Piero – Fernet (Sarah Schulze) Der kleine Dino , Deutsches Reitpony v. Don Dino L – Honeymoon Star (Emma Lammers)

, Deutsches Reitpony v. Don Dino L – Honeymoon Star (Emma Lammers) Little Laudatio , Deutsches Reitpony v. Laudatio – Night-Power (Jacob Knulst)

, Deutsches Reitpony v. Laudatio – Night-Power (Jacob Knulst) FirstClass Cinzano, Deutsches Reitpony v. FirstClass Colorado – Holsteins Gentleman (Patricia Hasse)

Infos finden Sie hier. Start ist um 10.30 Uhr, ClipMyHorse.TV überträgt live.