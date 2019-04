Elmshorn: April-Körung mit zwei neuen Hengsten für Holstein und zwei Kandidaten im Zuchtversuch

Eine 50 Prozent-Ausbeute gab es gestern bei der April-Körung des Holsteiner Verbandes in Elmshorn. Wobei von den 18 angemeldeten Hengsten nur acht erschienen.

Ein positives Körurteil erhielten der elfjährige Holsteiner Indoletto v. C-Indoctro-Caletto-Leander (Z.: Manfred von Allwördern, B.: Erik Preben Strand) und der zehnjährige Dialo v. Diarado-Levisto-Concerto II (Z.: Klaus-Peter Wiepert, Neuratjensdorf).

Indoletto war mit seinem für Norwegen startenden 20-jährigen Besitzer im Parcours international bis Drei-Sterne-Niveau erfolgreich. Auch Dialo ist im Nachwuchsbereich unterwegs. Er wird hauptsächlich von Pheline (20) und Hannes Ahlmann (18) geritten, den Kindern von Besitzer Dirk Ahlmann. Mit ihnen war Dialo national und international in Parcours bis 1,40 Meter siegreich und platziert.

Im Zuchtversuch

Im Zuchtversuch dürfen nun zwei Cornet Obolensky-Söhne Holsteiner Stuten decken: der Westfale Cape Town aus der Paladina v. Polydor-Northern Sound xx (Z.: Michael Strewe, B.: Wolfgang Brinkmann) und der Zangersheider Cornet’s Quaprice aus der Quanora Z v. Quaprice du Bois Margot-Carthago (Z.: Peter Bastiaansen, Niederlande, B.: Sven Völz).

Der siebenjährige Cape Town legte 2017 eine siegreiche Sportprüfung ab und ist inzwischen mit Ines Sieveke im Sattel siegreich und platziert bis zur Klasse M**.

Cornet’s Quaprice ist erst dreijährig. Er wurde im Januar in München-Riem gekört und begeisterte dort nicht nur beim Freispringen mit seiner lässig-kraftvollen Manier, sondern auch mit elastischen Bewegungen. Zudem hat der Schimmel ein hoch interessantes Pedigree mit drei international erfolgreichen Hengsten in direkter Linie und einer Großmutter, die selbst bis 1,50 Meter erfolgreich war.

Weitere Hengste im Katalog

Ursprünglich standen 18 Kandidaten auf der Liste für die April-Körung. Neben den vier genannten war das zum Beispiel auch der fünfjährige Westfale El Amigo v. Eldorado van de Zeshoek aus der Zucht der ZG Sterthoff. Der Hengst ist bei Josef Machui im Stall Saaringen stationiert. Im Frühjahr 2018 war er einer von vier Hengsten, die in Verden den Sporttest für fünfjährige Springer mit einer Note über 9 abschlossen. Unter Maximilian Wricke ist El Amigo mittlerweile siegreich in Springpferdeprüfungen.

Das Gestüt Ask in Dänemark hatte seinen bereits reich dekorierten Diamant de Semilly-Darco-Quidam de Revel-Sohn Favorit Ask gemeldet, den Vollbruder zu Elvis ter Putte, der schon viermal den dänischen Springsieger stellte.

Und aus dem Dressurlager war der KWPN-Hengst Asgard’s Ibiza v. Desperado gemeldet, der im vergangenen Jahr mit seiner Ausbilderin Juliane Burfeind die niederländischen Farben bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde vertreten hatte.

Den vollständigen Katalog finden Sie hier.