Leipzig: DSP Freispring-Cup an Eldorada

Zum sechsten Mal war die Partner Pferd in Leipzig Schauplatz des Freispring-Cups der Deutschen Sportpferde. Teilnehmen durften vier- und fünfjährige Springtalente, die sich vorher qualifiziert hatten. Beurteilt wurden sie von einer prominenten Jury mit Joachim Geilfus, Heinrich-Hermann Engemann, André Thieme und Matthias Tanz, dem Vorsitzenden des Pferdezuchtverbands Sachsen-Anhalt.

Die bekamen viel Qualität zu Gesicht. Allen voran die fünfjährige Eldorada v. Eldorado van de Zeshoek-Lord Kemm, gezogen und vorgestellt von Oliver Klüsen in Wörmlitz. Die Jury lobte die Ruhe, aus der heraus Eldorada die Sprünge entwickelte. Dazu kam, dass sie auf jede der gestellten Anforderungen die passende Antwort hatte. Fürs Vermögen erhielt sie eine 9,0. Die Manier wurde mit 8,7 bewertet. Übrigens war Eldorada wie auch die anderen Kandidaten verkäuflich. Sie ist noch zu haben.

Anders als der Zweitplatzierte. Dabei handelte es sich um einen vierjährigen Schimmel namens Cor de Alice. Der Name ist kein Zufall. Der Cordess-Sohn ist ein Halbbruder zum Aushängeschild der Deutschen Sportpferde-Zucht, Simone Blums Alice. Die beiden haben dieselbe Landrebell-Mutter. Züchter ist Ralf Mewes, Aussteller Uwe Kuhlemann aus Greppin. Eine satte 9,4 gaben die Richter für das Vermögen des Schimmels. Die Manier bewerteten sie mit 8,2. Cor de Alice fiel nicht nur der Jury auf. Er hat bereits einen neuen Besitzer, einen internationalen Springstall in Niedersachsen. So meldet es der Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen.

Drittbestes Pferd in Leipzig wurde Chacco G v. Castino-Cassini II, gezogen von Denis Grubitzsch und nach Leipzig geschickt von Patrik Eigenmann. Seine Noten: 9,0 fürs Vermögen und 8,5 für die Manier.

