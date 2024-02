Neues Blut für die Trakehner Zucht

Von ursprünglich neun angemeldeten Hengsten für die Trakehner Frühjahrskörung 2024 erhielten zwei die Zuchtzulassung, darunter ein Vollblüter.

Neun Hengste umfasste der Katalog der Trakehner Frühjahrskörung 2024, sechs traten in Münster-Handorf an, zwei wurden gekört. Das war zum einen der vierjährige Rappe Zauberdesign v. Schwarzgold-Monteverdi-Gribaldi (Z.: Ursula Ebert). Zauberdesign kannte die Halle des Westfälischen Pferdezentrums bereits von seinem Auftritt beim Sporttest, den er mit einer starken 8,67 abschloss. Letztes Jahr hatte der Hengst Bronze beim Reitpferdechampionat im Rahmen des Trakehner Bundesturniers geholt. Am Samstag in Münster wurde Zauberdesign nicht nur gekört, sondern auch prämiert. Er gehört Dr. Claudia Lackert und stand nicht zum Verkauf.

Einen neuen Vollblüter haben die Trakehner nun mit dem sechsjährigen Elegant Maximus xx v. Maxios xx-Galileo xx-Roi Danzig xx im Angebot. Der Schwarzbraune lief zwei- und dreijährig Rennen. Bei sechs Starts in Flachrennen war er einmal siegreich und zweimal platziert. Sein höchstes GAG liegt bei 88 kg. Elegant Maximus xx stammt aus der Zucht es Gestüts Wittekindshof und wurde von der BG Sportpferde Kurbel und Frank Weißkirchen ausgestellt.

Den gesamten Katalog finden Sie hier.