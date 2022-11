Neustadt/Dosse: Siegerhengst Dream Royal mit bestem Kurz-Veranlagungstest

Im brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse gingen am Dienstag zwei Kurz-Veranlagungstest für Dressur- und Springhengste zu Ende. Ein Siegerhengst aus dem Frühjahr fiel dabei besonders auf.

Im Januar war der dreijährige Rappe Dream Royal v. Don Royal aus der Queen Rubin v. Quadroneur-Rubin Royal zum Siegerhengst der DSP-Körung in München-Riem ernannt worden. Ausgestellt wurde er damals von Tierarzt Dr. Frank Klakow aus Osterburg. Offiziell wurde er über die anschließende Auktion für 94.000 Euro verkauft und als Verbleib wurde Deutschland angegeben. Inzwischen ist Dream Royal auf dem Gestüt Sprehe stationiert, auf der Homepage wird als Besitzer Dr. Frank Klakow geführt. In Sprehe-Farben ging Dream Royal dieses Jahr auch im Finale des Bundeschampionats, wo er unter der Italienerin Beatrice Arturi eine Endnote von 8,1 erhielt.

In Neustadt/Dosse waren es deutlich mehr. Im Trab erhielt er eine 9,2, im Galopp 9,5, ebenso in der Leistungsbereitschaft und für die Rittigkeit gab es sogar eine 10,0. Die einzige Teilnote unter 9 war der Schritt: 8,0. Insgesamt ergab das eine gewichtete Endnote von 9,29.

Top Score – der Name des Top Gear-Fürst Romancier-Sohnes aus der Zucht von Karin und Wilhelm von Holten (Alfstedt) war diesmal nur fast Programm. Mit der Endnote von 8,6 erhielt der von Ines Knoll ausgestellte Hannoveraner die zweithöchste Bewertung. Schritt, Trab, Leistungsbereitschaft und Rittigkeit erhielten jeweils eine 8,5, der Galopp eine 9,0.

Der Galopp von Pramwaldhof’s Freixenet v. Floris Prince-Diatano wurde 8,8 benotet. Ansonsten stand der von Bernhard Deitert gezogene Fuchs dem zweitplatzierten Kollegen in nichts nach. So wurde es eine Endnote von 8,56 für Freixenet, der dem Gestüt Pramwaldhof in Haag gehört.

Springen

Während man im Landgestüt Celle noch um Don Frederico trauerte, sorgte der vierjährige Hannoveraner Chembassy für Trost, ein Sohn des Chaccoon Blue aus einer Embassy-Calypso II-Mutter. Er überzeugte in allen Bereichen mit Wertnote von „Gut“ und besser: Galopp 8,0, Springvermögens 8,5, Leistungsbereitschaft 8,8, Rittigkeit 9,0. Das ergab eine Endnote von 8,43 für den Braunen aus der Zucht von Dr. Ingrid Ragnarsson aus dem schwedischen Kalix.

Noch zwei weitere Hengste kamen auf eine Bewertung von über 8,0, beide vom Oldenburger Springpferdezuchtverband. Das eine war der braune Herakles-Zirocco Blue-Nachkomme aus der Zucht des niederländischen Verhagen Horse Serviec, der zwar noch keinen offiziellen Namen hat, aber ebenfalls eine Prämienschärpe bei der Körung in München-Riem erhalten hatte. Ausgestellt wurde er vom Ferienhof Stücker, wo man sich über eine Endnote von 8,36 freuen konnte.

Drittbester war mit in Summe einer 8,22 Lord President v. Lord Fauntleroy-Ludwig von Bayern-Mutter, gezogen von Markus und Ingrid Kiep und angemeldet von den JAM Stables aus Muntendam.

Insgesamt waren bei den Dressurhengsten acht und bei den Springern 12 Prüflinge am Start. Keiner fiel aus.

Alle Ergebnisse finden Sie unter www.hengstleistungspruefung.de.