Paderborn: Comme il faut stellt Spitzenfohlen

Im Rahmen der Paderborner OWL Challenge kamen gestern auch zwölf westfälische Fohlen unter den Hammer, alles Springtalente des Jahrgangs 2019. Das teuerste unter ihnen hat einen Papa, der auf dem Schützenplatz schon den Großen Preis gewonnen hat.

2016 stürmten Comme il faut und Marcus Ehning in Paderborn zum Sieg im Großen Preis. Dieses Jahr hat der Sohn der Olympiapferde Cornet Obolensky und Ratina eine Vertretung geschickt. Er selbst erholt sich von den Europameisterschaften in Rotterdam, wo er ja zum deutschen Silberteam gehörte. Aber seine Tochter Catina hielt die Familienfahnen hoch.

Die von Birgitt Werning in Lage aus einer selbst bis Klasse S erfolgreichen Clinton-Mutter gezogene Stute wurde teuerstes Fohlen der Auktion. Ingesamt kamen zwölf ausgewählte Springtalente unter den Hammer. Bei 16.000 Euro ging der Zuschlag für Catina an einen internationalen Springstall. Alles in allem mussten für eines der Fohlen durchschnittlich 10.000 Euro angelegt werden.

Carsten Lenz, zuständig für die Vermarktung der Springpferde beim Westfälischen Pferdestammbuch, war zufrieden: „Wir hatten eine Käuferschicht von guten Springreitern, viele der Fohlen sind in internationale Sportställe verkauft worden. Wir hatten sehr viele Anfragen aus dem Ausland, so gingen Fohlen unter anderem nach Schweden und nach Katar. Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Auktion, insbesondere, weil wir neue Kunden erreichen konnten und freuen uns auf 2020.“

Die gesamte Kollektion finden Sie hier.