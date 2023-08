Riedlinger Fohlenmarkt mit Rekorden und Preisspitze v. Florent Blue Hors

Als „äußerst zufriedenstellend“ bezeichnet der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg das Ergebnis des Riedlinger Fohlenmarkts 2023, wo in Sachen Durchschnittspreise neue Rekorde erzielt wurden.

43 Reitpferdefohlen kosteten im Durchschnitt 9.291 Euro. Der Durchschnittspreis für die sieben Reitponyfohlen lag bei 6.250 Euro. Die Verkaufsquote hat der Verband mit 82 Prozent angegeben.

For Your Dream – so hieß der Titelheld des diesjährigen Kataloges, und er war es auch, der am Ende die meisten Begehrlichkeiten weckte. Für 28.000 Euro wechselte er nach Dänemark. Von dort kommt auch sein Vater, Florent Blue Hors, der im Haupt- und Landgestüt Marbach als Pachthengst wirkt. Die Zuchtgemeinschaft Franz und Sybille Marquart hat ihn aus einer De Niro-Mutter gezogen.

Der zweithöchste Zuschlagspreis waren 16.000 Euro, die gleich zwei Fohlen erzielen konnten, beide Vertreter des Vivaldi-Bluts: Viel Freude v. Va Bene-Johnson (Z.: Jörg Ostertag) und Vive l’Amour v. Vitalis-San Amour (Z.: ZG Karl-Heinz und Volker Bauer). Hengstaufzüchter aus Niedersachsen und Westfalen werden hier als Käufer angegeben.

Die besten Springfohlen kosteten jeweils 15.000 Euro, beides Stuten: Top Level v. Tobago-Quidam de Revel (Z.: ZG Annette und Michael Hynek) sowie Dollar Girl v. Donthargos-Urio (Z.: Gerd Groß). Beide gingen in Baden-Württemberger Springställe.

Bei den Ponyfohlen war ebenfalls ein Kandidat mit bereits viel versprechendem Namen am begehrtesten: Next Star v. FS Numero Uno-Classic Dancer, gezogen von der ZG Klinger und Süpple. Für 12.000 Euro ging der Zuschlag an Kunden aus Sachsen-Anhalt.

Vermarktungsleiter Norbert Freistedts Fazit: „Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage konnten wir mit einer qualitätvollen Kollektion wieder interessante Kunden nach Riedlingen locken. Ganz besonders freut mich, dass wir das hohe Niveau bei Umsatz und Preisen aus den Vorjahren halten bzw. sogar noch ein klein wenig ausbauen konnten.“