„Trakehner Roadshow“ soll Züchter unterstützen

Mehr Bedeckungen, mehr Fohlen – das ist das Ziel des Trakehner Verbands. Um es zu erreichen, hat der Verband sich etwas einfallen lassen: die Trakehner Roadshow.

Im persönlichen Kontakt sollen die Züchter im Rahmen der Trakehner Roadshow in ganz Deutschland beraten und unterstützt werden, damit ihre Stuten tragend werden und somit auch die Geburtenrate wieder steigt. Der Verband verspricht: „Die Roadshow bietet dabei eine hervorragende Gelegenheit zum Wissenserwerb und Erfahrungsaustausch für ein optimiertes und gelungenes Management im Zuchtbetrieb.“

Themen

Im ersten Schritt wird es vor allem um zwei komplexe Bereiche gehen: das Fruchtbarkeitsmanagement der Stute zum einen und die Stärke und Bedeutung der Reinzucht zum anderen. Unter ersteres fallen Themen wie Rosse, Hormonzyklus, Zyklusstörungen, Bedeckungsverfahren, hormonelle Manipulation, Haltung und Fütterung, TG/Embryotransfer. Bei letzterem geht es um die Besonderheiten der Trakehner Zucht – Definition von Reinzucht im Trakehner Verband, Risiken der Kreuzungszucht trotz schneller Erfolge durch den Heterosiseffekt. Hier geht es laut Trakehner Verband darum, „ein Wertebewusstsein für die Marke Trakehner zu schaffen und den Nachhaltigkeitsgedanken zu stärken“.

Ablaufplan

Der Ablauf der Roadshow sieht vor, dass sich an den einleitenden Fachvortrag von Ulrike Sahm-Lütteken ein reger und motivierender Austausch unter den Züchtern anschließt. Als Rahmen bieten sich zum Beispiel regionale Züchterstammtische oder die anstehenden Hengstpräsentationen an. Genau wie der Rahmen lässt sich auch der zeitliche Vortragsumfang variabel an die Veranstaltungen anpassen.

Die Zuchtbezirksvorsitzenden werden gebeten, sich mit Marion Drache in Verbindung zu setzen, um einen Termin zu vereinbaren.